Находчивость: компьютерный сервер используют для обогрева бассейна

16:28, 14 марта 2023
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Находчивость: компьютерный сервер используют для обогрева бассейнаЭто позволяет экономить электроэнергию
Развлекательный центр в английском графстве Девоне использует сервер для обогрева своего бассейна.
Фото: Unsplash
Идея заключается в размещении 12 компьютеров внутри белой коробки, которая окружена маслом для улавливания отработанного тепла. Горячее масло, в свою очередь, перекачивается в теплообменник для нагрева воды в бассейне примерно до 30°C.
Такой способ должен сэкономить развлекательному центру до 20 тысяч фунтов стерлингов в год.