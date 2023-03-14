Находчивость: компьютерный сервер используют для обогрева бассейна

Идея заключается в размещении 12 компьютеров внутри белой коробки, которая окружена маслом для улавливания отработанного тепла. Горячее масло, в свою очередь, перекачивается в теплообменник для нагрева воды в бассейне примерно до 30°C.

Такой способ должен сэкономить развлекательному центру до 20 тысяч фунтов стерлингов в год.