Наклейки «гарантия теряет силу в случае удаления» назвали в США незаконными

В напоминании FTC подчеркивается, что формулировки, препятствующие самостоятельному ремонту, противоречат закону 1975 года, который запрещает вводить ограничения на ремонт, если только детали или услуги не предоставляются бесплатно или FTC не дает разрешение на отказ.

Комиссия предупредила, что невыполнение требований в течение 30 дней может привести к «принудительным мерам». Это не первый случай, когда FTC обращается к этой проблеме; в 2018 году аналогичные предупреждения были направлены таким компаниям, как Nintendo, Sony и Microsoft.