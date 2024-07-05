Наклейки «гарантия теряет силу в случае удаления» назвали в США незаконными

Опубликовано 05 июля 2024, 06:00
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Наклейки «гарантия теряет силу в случае удаления» назвали в США незаконнымиFTC предупреждает производителей
Федеральная торговая комиссия США (FTC) направила предупреждения компаниям ASRock, Zotac и Gigabyte, заявив, что использование ими наклеек «гарантия теряет силу в случае удаления» является незаконным. Эти компании получили напоминание о том, что это нарушает право потребителей на ремонт своих устройств.
В напоминании FTC подчеркивается, что формулировки, препятствующие самостоятельному ремонту, противоречат закону 1975 года, который запрещает вводить ограничения на ремонт, если только детали или услуги не предоставляются бесплатно или FTC не дает разрешение на отказ.
Комиссия предупредила, что невыполнение требований в течение 30 дней может привести к «принудительным мерам». Это не первый случай, когда FTC обращается к этой проблеме; в 2018 году аналогичные предупреждения были направлены таким компаниям, как Nintendo, Sony и Microsoft.