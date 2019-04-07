Наконец-то! В Windows 10 можно будет отключать флешки без «безопасного извлечения»

Изменения вступят в силу после обновления ОС Windows 10 на версию 1809, вышедшую в октябре 2018 года. Объявление о начале автоматического обновления Microsoft опубликовала 29 марта. В предыдущих версиях Windows политикой по умолчанию при отключении USB-накопителя была «Лучшая производительность». Для этого Windows осуществляла кэширование данных при передаче. Чтобы система успела завершить отложенную запись на внешнее устройство, необходимо было перед извлечением накопителя нажать кнопку «безопасное извлечение».

Теперь Windows руководствуется принципом «Быстрое извлечение». Это сделает использование накопителей удобным, но повлияет на скорость записи. Из-за того, что система больше не будет кэшировать данные, их перенос на внешнее устройство может занять больше времени.

При желании, пользователи могут вернуться в режим «Лучшая производительность». Для этого нужно зайти в меню «Пуск» и найти там «Управление дисками».