Налоговая США купит суперкомпьютер Nvidia для выявления мошенничества

SuperPod будет состоять из 31 сервера Nvidia, каждый из которых оснащен восемью высокопроизводительными процессорами Blackwell, предназначенными для ИИ. Точная стоимость неизвестна, однако цена аналогичных систем составляет около 7 миллионов долларов. Налоговое управление пока не подтвердило подробности покупки, в том числе и то, чья администрация ее одобрила.

У ведомства уже есть 68 проектов, связанных с ИИ, хотя этот суперкомпьютер в отчетах не упоминается. Система будет управляться подразделением IRS по исследованиям, прикладной аналитике и статистике (RAAS), которое ранее уже использовало ИИ для выявления мошенничества и кражи личных данных.