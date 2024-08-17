Налоговое управление США раскритиковали за устаревшее оборудование

В отчете, как сообщает The Register, IRS критикуется за неспособность адекватно управлять выходом из эксплуатации и заменой устаревших систем, в основном из-за закрытия в 2023 году специального офиса.

Созданный в 2021 году «Офис по выходу технологий на пенсию» должен был помочь IRS. Однако его ликвидация привела к тому, что агентство осталось без центральной программы по определению, приоритизации и реализации обновлений или замен устаревших систем. Согласно отчету TIGTA, хотя IRS успешно выполнило две из четырех предыдущих рекомендаций по модернизации, две другие были выполнены некачественно.