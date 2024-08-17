Налоговое управление США раскритиковали за устаревшее оборудование

Опубликовано 17 августа 2024, 09:00
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Налоговое управление США раскритиковали за устаревшее оборудованиеЕму настоятельно рекомендуют ремонт
Недавний аудит, проведенный Генеральным инспектором Казначейства по налоговому администрированию (TIGTA) США, выявил существенные недостатки в подходе налогового управления страны (IRS) к модернизации своей ИТ-инфраструктуры.
В отчете, как сообщает The Register, IRS критикуется за неспособность адекватно управлять выходом из эксплуатации и заменой устаревших систем, в основном из-за закрытия в 2023 году специального офиса.
Созданный в 2021 году «Офис по выходу технологий на пенсию» должен был помочь IRS. Однако его ликвидация привела к тому, что агентство осталось без центральной программы по определению, приоритизации и реализации обновлений или замен устаревших систем. Согласно отчету TIGTA, хотя IRS успешно выполнило две из четырех предыдущих рекомендаций по модернизации, две другие были выполнены некачественно.