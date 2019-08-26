NASA показала суперкомпьютер, который вернёт американцев на Луну

Американское национальное аэрокосмическое агентство NASA представило свой новый суперкомпьютер Aitken в Исследовательском центре Эймса в Силиконовой долине.

Он использует модульный дизайн потребляющий меньше энергии, чем традиционные конкурирующие решения, и обеспечивает возможность исследователям проводить комплексные симуляции быстрее.

Aitken поддерживает производительность вплоть до 3,69 петафлопс и имеет 221 ТБ дискового пространства. Он базируется на системе HPE SGI 8600 с процессорами Intel Xeon второго поколения с Mellanox InfiniBand для работы в сети. Всего предусмотрено 1150 узлов и 46 080 ядер.

Новый суперкомпьютер будут использовать более полутора тысяч учёных. В том числе, он будет обеспечивать расчёты космической программы «Артемида», которая призвана вернуть американцев на Луну.