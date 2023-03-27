Нашумевший ChatGPT запустили даже на компьютере IBM 1984 года

Разработчик начал свои поиски с подбора компилятора. На эту роль подошёл Open Watcom C/C++. Чтобы протестировать DOS-приложение во время разработки, энтузиаст решил запустить его на виртуальной машине на современном ПК.

Затем ему предстояло много работы для того, что наладить передачу данных по сети и правильную их обработку. В результате клиента удалось запустить на реальном ретро-ПК. В видео ниже можно увидеть, как это выглядело: