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Насколько часто можно перезагружать компьютер

Всё зависит от операционной системы
Иногда настольный компьютер или ноутбук может выдавать ошибки и тормозить. Одним из способов решения этих проблем считается перезагрузка устройства. Но как часто можно безопасно перезагружать компьютер? Отвечает эксперт BBC Science Focus Magazine.
Насколько часто можно перезагружать компьютер

На самом деле всё зависит от самого компьютера и от операционной системы. Если вы пользуетесь устройством на Windows, то его необходимо выключать или даже перезагружать раз в неделю с отключенной функцией быстрого запуска. Это даст возможность ПК без ошибок закрыть все процессы и очистить память.

Компьютеры, работающие на MacOS, обычно стабильнее. То есть перезапускать их имеет смысл разве что при обновлении операционной системы или её установке.

Насколько часто можно перезагружать компьютер

Ноутбуки и компьютеры на Linux обычно требуют несколько перезапусков.

Вообще один из плюсов перезагрузки в том, что она помогает очистить память устройства. Благодаря этому можно избавиться от некоторых проблем, связанных с неправильно работающими приложениями.

Если же ваш компьютер работает медленно и сильно нагревает без особой причины, то к перезагрузке нужно прибегать лишь в крайнем случае.

В то же время если вы в течение дня будете много раз перезагружать ПК, то это приведёт к перегрузке устройства и сократит срок его службы.

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