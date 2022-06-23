Насколько часто можно перезагружать компьютер

На самом деле всё зависит от самого компьютера и от операционной системы. Если вы пользуетесь устройством на Windows, то его необходимо выключать или даже перезагружать раз в неделю с отключенной функцией быстрого запуска. Это даст возможность ПК без ошибок закрыть все процессы и очистить память.

Компьютеры, работающие на MacOS, обычно стабильнее. То есть перезапускать их имеет смысл разве что при обновлении операционной системы или её установке.