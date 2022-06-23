Насколько часто можно перезагружать компьютер

Насколько часто можно перезагружать компьютерВсё зависит от операционной системы
На самом деле всё зависит от самого компьютера и от операционной системы. Если вы пользуетесь устройством на Windows, то его необходимо выключать или даже перезагружать раз в неделю с отключенной функцией быстрого запуска. Это даст возможность ПК без ошибок закрыть все процессы и очистить память.
Компьютеры, работающие на MacOS, обычно стабильнее. То есть перезапускать их имеет смысл разве что при обновлении операционной системы или её установке.
Ноутбуки и компьютеры на Linux обычно требуют несколько перезапусков.
Вообще один из плюсов перезагрузки в том, что она помогает очистить память устройства. Благодаря этому можно избавиться от некоторых проблем, связанных с неправильно работающими приложениями.
Если же ваш компьютер работает медленно и сильно нагревает без особой причины, то к перезагрузке нужно прибегать лишь в крайнем случае.
В то же время если вы в течение дня будете много раз перезагружать ПК, то это приведёт к перегрузке устройства и сократит срок его службы.