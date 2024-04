Тестовый стенд включал связку процессора Intel 300 с видеокартой RTX 3060.

В результате в CS2 удалось получить в среднем 146 к/с (пресет Low, SR Off), в Elden Ring — 53 к/с (пресет High), в Baldur’s Gate 3 — около 57 к/с (пресет High, TAA), в Starfield — около 39 к/с (пресет Medium, Upscaling Off), в Forza Horizon 5 — 111 к/с (пресет High, TAA), в GTA V — около 102 к/с (пресет Highest, FXAA, Adv. Graphics Off), в Cyberpunk 2077 — 50 к/с (пресет High, FSR Off), в Red Dead Redemption 2 — 50 к/с (текстуры Ultra, остальные настройки High, TAA High). Подробнее вы можете ознакомиться с результатами ниже на изображениях.