Насколько компьютерные видеокарты Intel будут быстрее ноутбучных

Ожидается, что первым Intel выпустит бюджетный графический процессор DG2-128EU. Было уже несколько утечек с моделями ARC A380 или ARC A370M, обе из которых, как утверждается, имеют одинаковую конфигурацию GPU, но предназначены и для десктопа, и для ноутбуков.

Результаты тестов показывают, что в среднем настольная видеокарта A380 на 23% быстрее, чем мобильная A370M. Вероятно, это связано с тем, что мобильный вариант имеет пониженную частоту и ограниченную мощность для ноутбуков.

С такими результатами обе видеокарты находятся на уровне GeForce GTX 1650, а это, конечно, не самая быстрая модель на рынке.