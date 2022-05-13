Насколько лучше будут процессоры AMD Zen4 по сравнению со старым поколением

На днях появилась утечка с инженерным образцом десктопного процессора Raphael с восемью ядрами и 16 потоками на частоте 5,2 ГГц. То есть он уже показал улучшение на 10% по сравнению с восьмиядерным Ryzen 7 5800X. Теперь же сообщается о 14-процентном приросте.

Также есть информация, что IPC (Instructions Per Cycle, количество исполняемых инструкций за такт) новых процессоров будет увеличено на 24%. Это значит, что прирост у Zen4 относительно Zen3 будет даже выше, чем у Zen3 относительно Zen2 (19%).

Благодаря этим двум факторам, однопоточная производительность новинок будет увеличена на 28-37%.