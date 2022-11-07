Компьютеры
15:59, 07 ноября 2022
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Насколько новая видеокарта NVIDIA RTX 4080 быстрее старой RTX 3080

Проверено в разных тестах

Наконец появились независимые тесты новой видеокарты NVIDIA RTX 4080. Они показали, насколько она быстрее модели предыдущего поколения.

Насколько новая видеокарта NVIDIA RTX 4080 быстрее старой RTX 3080

До официального запуска видеокарт RTX 4080 осталось всего девять дней, и в сеть начала утекать информация о производительности.

GeForce RTX 4080 протестировали с тремя различными графическими API, включая Vulkan, OpenCL и CUDA. Это позволяет сравнить видеокарту с RTX 3080 или 3090 Ti.

Новый графический процессор был протестирован с системой высокого класса, оснащённой материнской платой ASUS ROG Crosshair X670 Extreme и процессором Ryzen 9 7950X. RTX 4080 набирает 248 тысяч, 300 тысяч и 148 тысяч баллов соответственно в тестах API OpenCL, CUDA и Vulkan Geekbench.

Насколько новая видеокарта NVIDIA RTX 4080 быстрее старой RTX 3080

RTX 4080 на 45,7% быстрее RTX 3080 в тесте CUDA, на 37,1% быстрее в OpenCL и на 29,9% быстрее в Vulkan API. По сравнению с самым быстрым графическим процессором Ampere (RTX 3090 Ti) новинка на 5,4–15,5% быстрее.

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