Насколько новая видеокарта NVIDIA RTX 4080 быстрее старой RTX 3080

Насколько новая видеокарта NVIDIA RTX 4080 быстрее старой RTX 3080Проверено в разных тестах
Наконец появились независимые тесты новой видеокарты NVIDIA RTX 4080. Они показали, насколько она быстрее модели предыдущего поколения.
До официального запуска видеокарт RTX 4080 осталось всего девять дней, и в сеть начала утекать информация о производительности.
GeForce RTX 4080 протестировали с тремя различными графическими API, включая Vulkan, OpenCL и CUDA. Это позволяет сравнить видеокарту с RTX 3080 или 3090 Ti.
Новый графический процессор был протестирован с системой высокого класса, оснащённой материнской платой ASUS ROG Crosshair X670 Extreme и процессором Ryzen 9 7950X. RTX 4080 набирает 248 тысяч, 300 тысяч и 148 тысяч баллов соответственно в тестах API OpenCL, CUDA и Vulkan Geekbench.
RTX 4080 на 45,7% быстрее RTX 3080 в тесте CUDA, на 37,1% быстрее в OpenCL и на 29,9% быстрее в Vulkan API. По сравнению с самым быстрым графическим процессором Ampere (RTX 3090 Ti) новинка на 5,4–15,5% быстрее.