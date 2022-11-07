Насколько новая видеокарта NVIDIA RTX 4080 быстрее старой RTX 3080

До официального запуска видеокарт RTX 4080 осталось всего девять дней, и в сеть начала утекать информация о производительности.

GeForce RTX 4080 протестировали с тремя различными графическими API, включая Vulkan, OpenCL и CUDA. Это позволяет сравнить видеокарту с RTX 3080 или 3090 Ti.

Новый графический процессор был протестирован с системой высокого класса, оснащённой материнской платой ASUS ROG Crosshair X670 Extreme и процессором Ryzen 9 7950X. RTX 4080 набирает 248 тысяч, 300 тысяч и 148 тысяч баллов соответственно в тестах API OpenCL, CUDA и Vulkan Geekbench.