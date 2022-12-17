Насколько новейший процессор Intel Core i9 быстрее AMD Ryzen 9

Intel Core i9-13900KS — это уникальный процессор. Флагман Raptor Lake с 24 ядрами и 32 потоками первым в истории достигает частоты до 6 ГГц из коробки.

Что касается однопоточной производительности, то Intel Core i9-13900KS показывает 15-процентное улучшение по сравнению с AMD Ryzen 9 7950X и 5-процентное улучшение по сравнению с Core i9-13900K. В многопоточных тестах процессор на 8% лучше, чем AMD Ryzen 9 7950X, и на 3% по сравнению с Core i9-13900K.