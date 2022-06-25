Насколько новые процессоры Intel Raptor Lake будут быстрее старых Alder Lake

Энтузиасты сравнивают процессор Raptor Lake с моделью Alder Lake на той же частоте, которая составляет 3800 МГц. Образец содержит 8 производительных ядер и 16 энергоэффективных ядер. По слухам, большое ядро называется Raptor Cove.

В целом новый процессор демонстрирует на 20% больше производительности по сравнению с Alder Lake. Это связано с увеличением количества ядер, считают эксперты. А у готовых чипов прирост будет стабильнее и, возможно, выше.