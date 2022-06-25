Насколько новые процессоры Intel Raptor Lake будут быстрее старых Alder Lake

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Насколько новые процессоры Intel Raptor Lake будут быстрее старых Alder LakeПротестирован инженерный образец
Энтузиастам удалось получить образец будущего процессора Intel Core Raptor Lake 13-го поколения и сразу же приступить к его тестированию. Конечно, это инженерный образец, а значит, его тактовая частота ниже, чем у любого розничного процессора Alder Lake. Но сравнить чипы всё равно можно.
Энтузиасты сравнивают процессор Raptor Lake с моделью Alder Lake на той же частоте, которая составляет 3800 МГц. Образец содержит 8 производительных ядер и 16 энергоэффективных ядер. По слухам, большое ядро называется Raptor Cove.
В целом новый процессор демонстрирует на 20% больше производительности по сравнению с Alder Lake. Это связано с увеличением количества ядер, считают эксперты. А у готовых чипов прирост будет стабильнее и, возможно, выше.