Насколько новый процессор AMD Ryzen 7 7800X3D быстрее флагманского Intel Core i9

По данным AMD, Ryzen 7 7800X3D обогнал Core i9-13900K в большинстве игр. В некоторых случаях разница составила до 30%, например, в Horizon Zero Dawn. В среднем по 21 игре AMD был быстрее на 6,9%. Однако в некоторых играх Intel всё же опередил AMD: в Counter-Strike: Global Offensive и Cyberpunk 2077.