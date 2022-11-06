Насколько подешевели процессоры, видеокарты и другие компоненты компьютера в России за полгода

Насколько подешевели процессоры, видеокарты и другие компоненты компьютера в России за полгодаМы подсчитали
После февраля 2022 года цены на компьютерную технику подскочили. Все испугались, что собрать ПК относительно выгодно больше не получится. Но вот прошло девять месяцев, и стоимость компонентов для компьютеров упала. Мы узнали, на сколько конкретно.
Ритейлеры сообщили «Известиям», что стоимость комплектующих для ПК в России достигла минимума за последние четыре месяца. Эксперты считают, что причины тому — выход новых моделей процессоров и видеокарт, снижение доходности майнинга, большой объём предложений на вторичном рынке и даже энергетический кризис в Европе и США.
В Ozon утверждают, что в течение октября 2022 года средние цены на комплектующие для ПК снизились на 18-37% по сравнению с июнем. Особенно заметно подешевели видеокарты. На жёсткие диски цены упали на 29%, на процессоры и модули памяти — на 18%. DDR4, например, стала стоить на 45-50% дешевле. В целом, эксперты считают, что сейчас лучшее время для сборки ПК.
Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов подсчитал разницу в цене сборки бюджетного ПК в июне и сейчас. В качестве образца взял систему с процессором Core i3/Ryzen 5 и видеокартой уровня Radeon RX 6600/RTX 3060. В июне такой ПК стоил около 84 тысячи, в начале ноября — уже 59-60 тысяч. То есть конфигурация подешевела примерно на 28,5%.
Если же говорить о компьютере флагманского уровня — это, например, процессор Core i7 Alder Lake, матплата Z690, 32 ГБ оперативки, видеокарта RTX 3080 12 ГБ — то выгода получается и того больше. В июне такой ПК стоил 260 тысяч рублей, сейчас — 180 тысяч. То есть разница составляет -30%. В частности, процессор подешевел на 20%, видеокарта — на 40%, оперативная память — на 30%.
Бюджетный ПК стоит брать сейчас, потому что бюджетные видеокарты AMD и NVIDIA придётся ждать долго — возможно, до лета 2023 года, пока из новых поколений выпущены только флагманские. Невозможно предсказать, какими именно будут валютные курсы спустя 6-8 месяцев, поэтому стоит решаться на покупку уже сегодня. Тем более, что, судя по слухам, бюджетные процессоры (Intel Core i3 Raptor Lake) ближайшего будущего будут всего лишь переименованными моделями актуального поколения (Core i3 Alder Lake).
При этом новые флагманские видеокарты, таким образом, заместят старые, а старые флагманские станут новым «средним классом» и упадут в цене. Соответственно, компьютеры среднего (и чуть выше среднего) уровня сейчас тоже очень выгодные.
Воздержаться от покупки стоит только тем, кто стремится купить компьютеры в «максимальной» конфигурации. В основном потому, что цены на RTX 4090 и RTX 4080 из-за недавнего дебюта и малого количества экземпляров в продаже всё ещё завышенные и стабилизируются в декабре-январе. Это же справедливо и в отношении процессоров — ни Intel Raptor Lake, ни AMD Ryzen 7000 пока не наводнили рынок в полной мере. А в случае с AMD Ryzen 7000 дополнительное ограничение — дефицит и высокие цены на безальтернативную (для этих процессоров) оперативную память DDR5. Как только новые Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 станут дешевле и начнут расти в продажах, DDR5 и системы СЖО подешевеют за счёт более массового производства. Но наступит этот период не ранее зимы 2023 г.