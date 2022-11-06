Насколько подешевели процессоры, видеокарты и другие компоненты компьютера в России за полгода

Бюджетный ПК стоит брать сейчас, потому что бюджетные видеокарты AMD и NVIDIA придётся ждать долго — возможно, до лета 2023 года, пока из новых поколений выпущены только флагманские. Невозможно предсказать, какими именно будут валютные курсы спустя 6-8 месяцев, поэтому стоит решаться на покупку уже сегодня. Тем более, что, судя по слухам, бюджетные процессоры (Intel Core i3 Raptor Lake) ближайшего будущего будут всего лишь переименованными моделями актуального поколения (Core i3 Alder Lake).

При этом новые флагманские видеокарты, таким образом, заместят старые, а старые флагманские станут новым «средним классом» и упадут в цене. Соответственно, компьютеры среднего (и чуть выше среднего) уровня сейчас тоже очень выгодные.

Воздержаться от покупки стоит только тем, кто стремится купить компьютеры в «максимальной» конфигурации. В основном потому, что цены на RTX 4090 и RTX 4080 из-за недавнего дебюта и малого количества экземпляров в продаже всё ещё завышенные и стабилизируются в декабре-январе. Это же справедливо и в отношении процессоров — ни Intel Raptor Lake, ни AMD Ryzen 7000 пока не наводнили рынок в полной мере. А в случае с AMD Ryzen 7000 дополнительное ограничение — дефицит и высокие цены на безальтернативную (для этих процессоров) оперативную память DDR5. Как только новые Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 станут дешевле и начнут расти в продажах, DDR5 и системы СЖО подешевеют за счёт более массового производства. Но наступит этот период не ранее зимы 2023 г.