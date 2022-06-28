Насколько подешевели видеокарты за 2022 г. и в сравнении с 2021 г.Отличные новости для геймеров
Дело в том, что цены на видеокарты напрямую зависят от курса популярных криптовалют. Чем он выше, тем активнее майнеры покупают новые видеокарты, чем ниже — тем активнее продают. Последние же три месяца стоимость главной монеты — биткойна (да и других) — падает, поэтому падает и рынок видеокарт.
Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов назвал ещё два фактора снижения стоимости видеокарт: укрепление рубля, которое особенно актуально для поставок из материкового Китая, а также восстановление логистических цепочек.
Эксперт также отметил, что единственной видеокартой, которая подорожала недавно, стала RTX 3060. И всё из-за большого количества отбракованных экземпляров старшей модели — RTX 3060 Ti.
В флагманском классе видеокарт цены упали резче всего, потому что эти модели были наиболее эффективными в майнинге и ими сейчас наводнили рынок и в б/у предложениях, и в виде новых моделей у ритейлеров. Причём столпотворение близких по уровню видеокарт в ценовой категории «примерно 100 тысяч рублей» (RTX 3070 Ti, RTX 3080 10 Гб и RTX 3080 12 ГБ) ещё сильнее «ударило» по AMD — видеокарта Radeon RX 6800, равная по производительности RTX 3080 10 ГБ, упала в цене на 40% (!) за месяц.
Евгений также собрал статистику по ценам на видеокарты за разные периоды. Например, с мая по июнь флагманы NVIDIA потеряли в цене почти 30%!
|Видеокарта
|Цена в мае 2022 г.
|Цена в июне 2022 г.
|Разница
|RTX 3050
|50000 руб.
|40000 руб.
|-20%
|RTX 3060 LHR
|62000 руб.
|66000 руб.
|+6%
|RTX 3060 Ti
|87000 руб.
|66000 руб.
|-24%
|RTX 3070
|95000 руб.
|80000 руб.
|-15%
|RTX 3070 Ti
|130000 руб.
|95000 руб.
|-27%
|RTX 3080 10 ГБ
|145000 руб.
|105000 руб.
|-27,6%
|RTX 3080 12 ГБ
|155000 руб.
|110000 руб.
|-29%
|RTX 3080 Ti
|180000 руб.
|130000 руб.
|-27,8%
Если же смотреть за полгода, то можно увидеть ещё более значительную разницу:
|Видеокарта
|Цена в феврале 2022 г.
|Цена в марте 2022 г.
|Цена в апреле 2022 г.
|Цена в мае 2022 г.
|Цена в июне 2022 г.
|Разница (февраль — июнь 2022 г.)
|RTX 3050
|48000 руб.
|85000 руб.
|55000 руб.
|50000 руб.
|40000 руб.
|-16,6%
|RTX 3060 LHR
|75000 руб.
|125000 руб.
|75000 руб.
|62000 руб.
|66000 руб.
|-12%
|RTX 3060 Ti
|92000 руб.
|135000 руб.
|90000 руб.
|87000 руб.
|66000 руб.
|-28%
|RTX 3070
|112000 руб.
|152000 руб.
|115000 руб.
|95000 руб.
|80000 руб.
|-28,5%
|RTX 3070 Ti
|118000 руб.
|310000 руб.
|125000 руб.
|130000 руб.
|95000 руб.
|-26%
|RTX 3080 10 ГБ
|169000 руб.
|250000 руб.
|140000 руб.
|145000 руб.
|105000 руб.
|-37,8%
|RTX 3080 12 ГБ
|178000 руб.
|Не было в продаже в РФ
|Не было в продаже в РФ
|155000 руб.
|110000 руб.
|-38%
|RTX 3080 Ti
|197000 руб.
|315000 руб.
|195000 руб.
|180000 руб.
|130000 руб.
|-34%
И наконец по сравнению с 2021 годом некоторые видеокарты подешевели и вовсе в два раза:
|Видеокарта
|Цена в июне 2021 г.
|Цена в июне 2022 г.
|Разница
|RTX 3050
|Ещё не вышла
|40000 руб.
|-
|RTX 3060 LHR
|105000 руб.
|66000 руб.
|-37%
|RTX 3060 Ti
|150000 руб.
|66000 руб.
|-56%
|RTX 3070
|165000 руб.
|80000 руб.
|-51%
|RTX 3080 10 ГБ
|230000 руб.
|105000 руб.
|-54%
|RTX 3080 12 ГБ
|Ещё не вышла
|110000 руб.
|-
|RTX 3080 Ti
|260000 руб.
|180000 руб.
|-30%
Маркетплейсы подтвердили: цены на графические карты снижаются, а продажи их растут. На Wildberries с 22 мая по 21 июня было продано в шесть раз больше видеокарт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.