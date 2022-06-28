Насколько подешевели видеокарты за 2022 г. и в сравнении с 2021 г.

Дело в том, что цены на видеокарты напрямую зависят от курса популярных криптовалют. Чем он выше, тем активнее майнеры покупают новые видеокарты, чем ниже — тем активнее продают. Последние же три месяца стоимость главной монеты — биткойна (да и других) — падает, поэтому падает и рынок видеокарт.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов назвал ещё два фактора снижения стоимости видеокарт: укрепление рубля, которое особенно актуально для поставок из материкового Китая, а также восстановление логистических цепочек.

Эксперт также отметил, что единственной видеокартой, которая подорожала недавно, стала RTX 3060. И всё из-за большого количества отбракованных экземпляров старшей модели — RTX 3060 Ti.