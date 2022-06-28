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Насколько подешевели видеокарты за 2022 г. и в сравнении с 2021 г.

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Эксперты рассказали журналистам «Известий», что за последние три месяца стоимость видеокарт на российском рынке значительно снизилась. Это связано с падением доходности майнинга и другими факторами.
Насколько подешевели видеокарты за 2022 г. и в сравнении с 2021 г.

Дело в том, что цены на видеокарты напрямую зависят от курса популярных криптовалют. Чем он выше, тем активнее майнеры покупают новые видеокарты, чем ниже — тем активнее продают. Последние же три месяца стоимость главной монеты — биткойна (да и других) — падает, поэтому падает и рынок видеокарт.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов назвал ещё два фактора снижения стоимости видеокарт: укрепление рубля, которое особенно актуально для поставок из материкового Китая, а также восстановление логистических цепочек.

Эксперт также отметил, что единственной видеокартой, которая подорожала недавно, стала RTX 3060. И всё из-за большого количества отбракованных экземпляров старшей модели — RTX 3060 Ti.

В флагманском классе видеокарт цены упали резче всего, потому что эти модели были наиболее эффективными в майнинге и ими сейчас наводнили рынок и в б/у предложениях, и в виде новых моделей у ритейлеров. Причём столпотворение близких по уровню видеокарт в ценовой категории «примерно 100 тысяч рублей» (RTX 3070 Ti, RTX 3080 10 Гб и RTX 3080 12 ГБ) ещё сильнее «ударило» по AMD — видеокарта Radeon RX 6800, равная по производительности RTX 3080 10 ГБ, упала в цене на 40% (!) за месяц.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Евгений также собрал статистику по ценам на видеокарты за разные периоды. Например, с мая по июнь флагманы NVIDIA потеряли в цене почти 30%!

ВидеокартаЦена в мае 2022 г.Цена в июне 2022 г.Разница
RTX 305050000 руб.40000 руб.-20%
RTX 3060 LHR62000 руб.66000 руб.+6%
RTX 3060 Ti87000 руб.66000 руб.-24%
RTX 307095000 руб.80000 руб.-15%
RTX 3070 Ti130000 руб.95000 руб.-27%
RTX 3080 10 ГБ145000 руб.105000 руб.-27,6%
RTX 3080 12 ГБ155000 руб.110000 руб.-29%
RTX 3080 Ti180000 руб.130000 руб.-27,8%

Если же смотреть за полгода, то можно увидеть ещё более значительную разницу:

ВидеокартаЦена в феврале 2022 г.Цена в марте 2022 г.Цена в апреле 2022 г.Цена в мае 2022 г.Цена в июне 2022 г.Разница (февраль — июнь 2022 г.)
RTX 305048000 руб.85000 руб.55000 руб.50000 руб.40000 руб.-16,6%
RTX 3060 LHR75000 руб.125000 руб.75000 руб.62000 руб.66000 руб.-12%
RTX 3060 Ti92000 руб.135000 руб.90000 руб.87000 руб.66000 руб.-28%
RTX 3070112000 руб.152000 руб.115000 руб.95000 руб.80000 руб.-28,5%
RTX 3070 Ti118000 руб.310000 руб.125000 руб.130000 руб.95000 руб.-26%
RTX 3080 10 ГБ169000 руб.250000 руб.140000 руб.145000 руб.105000 руб.-37,8%
RTX 3080 12 ГБ178000 руб.Не было в продаже в РФНе было в продаже в РФ155000 руб.110000 руб.-38%
RTX 3080 Ti197000 руб.315000 руб.195000 руб.180000 руб.130000 руб.-34%

И наконец по сравнению с 2021 годом некоторые видеокарты подешевели и вовсе в два раза:

ВидеокартаЦена в июне 2021 г.Цена в июне 2022 г.Разница
RTX 3050Ещё не вышла40000 руб.-
RTX 3060 LHR105000 руб.66000 руб.-37%
RTX 3060 Ti150000 руб.66000 руб.-56%
RTX 3070165000 руб.80000 руб.-51%
RTX 3080 10 ГБ230000 руб.105000 руб.-54%
RTX 3080 12 ГБЕщё не вышла110000 руб.-
RTX 3080 Ti260000 руб.180000 руб.-30%

Маркетплейсы подтвердили: цены на графические карты снижаются, а продажи их растут. На Wildberries с 22 мая по 21 июня было продано в шесть раз больше видеокарт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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