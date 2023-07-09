Насколько подешевеют SSD: новые прогнозы аналитиков

Особенно пострадают от избытка предложения потребительские SSD, средние отпускные цены на которые в третьем квартале могут упасть на 13 процентов. На рынке SSD для предприятий также ожидается снижение цен на пять-десять процентов, а цены на накопители UFS могут упасть на восемь-тринадцать процентов. С другой стороны, цены на eMMC малой емкости, скорее всего, останутся стабильными, поскольку они уже достигли своего минимума.

Людям, возможно, стоит подождать месяц или два, прежде чем совершать покупку, поскольку ожидается дальнейшее снижение цен. Однако стоит отметить, что текущие цены на SSD уже достаточно низкие.