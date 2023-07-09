Насколько подешевеют SSD: новые прогнозы аналитиков

Насколько подешевеют SSD: новые прогнозы аналитиковСредняя цена флэш-памяти NAND снизится на 3-8 процентов
Ожидается, что в ближайшие месяцы цены на твердотельные накопители (SSD) продолжат тенденцию к снижению. В недавнем отчете TrendForce говорится, что в третьем квартале на рынке флэш-памяти NAND возникнет ситуация избыточного предложения, отчасти из-за «осторожного управления запасами со стороны покупателей».
Особенно пострадают от избытка предложения потребительские SSD, средние отпускные цены на которые в третьем квартале могут упасть на 13 процентов. На рынке SSD для предприятий также ожидается снижение цен на пять-десять процентов, а цены на накопители UFS могут упасть на восемь-тринадцать процентов. С другой стороны, цены на eMMC малой емкости, скорее всего, останутся стабильными, поскольку они уже достигли своего минимума.
Людям, возможно, стоит подождать месяц или два, прежде чем совершать покупку, поскольку ожидается дальнейшее снижение цен. Однако стоит отметить, что текущие цены на SSD уже достаточно низкие.