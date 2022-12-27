Насколько RTX 3050 в настольных компьютерах быстрее ноутбучной версии

В выпуске на YouTube-канале PC Support & Gaming Test эксперты проверили, какую среднюю производительность смогут обеспечить десктопная и ноутбучная RTX 3050 в Full HD в современных играх. Среди игр были Elden Ring, The Witcher 3: Wild Hunt, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, God of War, Cyberpunk 2077.

В Elden Ring с максимальным пресетом средняя частота кадров с ноутбучной RTX 3050 равнялась 51 к/с, с видеокартой для настольного компьютера - 58 к/с.

Игра The Witcher 3: Wild Hunt запускалась с ультра-пресетом и Hairworks off. В среднем производительность здесь составляла 76 к/с (ноутбук) и 89 к/с (настольный компьютер).

Red Dead Redemption 2 шла на высоких настройках графики. Средний FPS в этом случае равнялся 59 к/с с ноутбучной версией RTX 3050 и 67 к/с - с десктопной.