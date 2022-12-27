Насколько RTX 3050 в настольных компьютерах быстрее ноутбучной версии

Насколько RTX 3050 в настольных компьютерах быстрее ноутбучной версииЕсть ли смысл отказываться от покупки ноутбука?
Эксперты YouTube-канала PC Support & Gaming Test протестировали в шести современных играх в 1080p ноутбучную и десктопную видеокарту RTX 3050. Большая ли между ними разница в производительности?
Фото: PC Support & Gaming Test
В выпуске на YouTube-канале PC Support & Gaming Test эксперты проверили, какую среднюю производительность смогут обеспечить десктопная и ноутбучная RTX 3050 в Full HD в современных играх. Среди игр были Elden Ring, The Witcher 3: Wild Hunt, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, God of War, Cyberpunk 2077.
В Elden Ring с максимальным пресетом средняя частота кадров с ноутбучной RTX 3050 равнялась 51 к/с, с видеокартой для настольного компьютера - 58 к/с.
Игра The Witcher 3: Wild Hunt запускалась с ультра-пресетом и Hairworks off. В среднем производительность здесь составляла 76 к/с (ноутбук) и 89 к/с (настольный компьютер).
Red Dead Redemption 2 шла на высоких настройках графики. Средний FPS в этом случае равнялся 59 к/с с ноутбучной версией RTX 3050 и 67 к/с - с десктопной.
Assassin's Creed Valhalla запускалась с пресетом Medium. В среднем здесь частота кадров равнялась 68 к/с (ноутбучная RTX 3050) и 76 к/с (десктопная RTX 3050).
В God of War на настройках Original удалось получить в среднем 64 к/с (ноутбук) и 74 к/с (настольный компьютер).
Cyberpunk 2077 шла с пресетом High. Средняя производительность составляла в этом случае 39 к/с с ноутбучной видеокартой и 52 к/с с десктопной.
Вывод
RTX 3050 для настольного компьютера оказалась в шести современных играх в среднем на 16 % быстрее, чем ноутбучная (59,5 к/с против 69 к/с).
Характеристики ноутбука Acer Nitro 5 AN515-58:
- процессор Intel Core i5 12th Gen 12500H (P-Cores: 4, E-Cores: 8);
- оперативная память 16GB DDR4 Upgraded Dual Channel 3200 Mhz (Upgradable Upto 32GB);
- видеокарта Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 (TGP:- 95W);
- накопитель 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 4 SSD;
- дисплей 15.6 Inch Full HD 1920×1080 (144 Hz Refresh Rate);
- операционная система Windows 11.
Характеристики настольного компьютера:
- процессор Intel Core i5 12400F 6 Cores 12 Threads (Base Clock:- 2.5 GHz, Boost Clock:- 4.4 GHz);
- оперативная память 16GB DDR4 Dual Channel 3200 Mhz;
- видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 Stock (TGP:- 130W);
- накопитель 1TB M.2 NVMe PCIe SSD;
- материнская плата Gigabyte B660M DS3H;
- блок питания Cooler Master MWE White 650W;
- монитор LG-22MP68VQ (22 Inch IPS Panel);
- операционная система Windows 11.