Компьютеры
07:24, 27 декабря 2022
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Насколько RTX 3050 в настольных компьютерах быстрее ноутбучной версии

Есть ли смысл отказываться от покупки ноутбука?

Эксперты YouTube-канала PC Support & Gaming Test протестировали в шести современных играх в 1080p ноутбучную и десктопную видеокарту RTX 3050. Большая ли между ними разница в производительности?

Насколько RTX 3050 в настольных компьютерах быстрее ноутбучной версии

Фото: PC Support & Gaming Test

В выпуске на YouTube-канале PC Support & Gaming Test эксперты проверили, какую среднюю производительность смогут обеспечить десктопная и ноутбучная RTX 3050 в Full HD в современных играх. Среди игр были Elden Ring, The Witcher 3: Wild Hunt, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, God of War, Cyberpunk 2077.

В Elden Ring с максимальным пресетом средняя частота кадров с ноутбучной RTX 3050 равнялась 51 к/с, с видеокартой для настольного компьютера - 58 к/с.

Игра The Witcher 3: Wild Hunt запускалась с ультра-пресетом и Hairworks off. В среднем производительность здесь составляла 76 к/с (ноутбук) и 89 к/с (настольный компьютер).

Red Dead Redemption 2 шла на высоких настройках графики. Средний FPS в этом случае равнялся 59 к/с с ноутбучной версией RTX 3050 и 67 к/с - с десктопной.

Насколько RTX 3050 в настольных компьютерах быстрее ноутбучной версии

Assassin's Creed Valhalla запускалась с пресетом Medium. В среднем здесь частота кадров равнялась 68 к/с (ноутбучная RTX 3050) и 76 к/с (десктопная RTX 3050).

В God of War на настройках Original удалось получить в среднем 64 к/с (ноутбук) и 74 к/с (настольный компьютер).

Cyberpunk 2077 шла с пресетом High. Средняя производительность составляла в этом случае 39 к/с с ноутбучной видеокартой и 52 к/с с десктопной.

Вывод

RTX 3050 для настольного компьютера оказалась в шести современных играх в среднем на 16 % быстрее, чем ноутбучная (59,5 к/с против 69 к/с).

Характеристики ноутбука Acer Nitro 5 AN515-58:

  • процессор Intel Core i5 12th Gen 12500H (P-Cores: 4, E-Cores: 8);
  • оперативная память 16GB DDR4 Upgraded Dual Channel 3200 Mhz (Upgradable Upto 32GB);
  • видеокарта Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 (TGP:- 95W);
  • накопитель 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 4 SSD;
  • дисплей 15.6 Inch Full HD 1920×1080 (144 Hz Refresh Rate);
  • операционная система Windows 11.

Характеристики настольного компьютера:

  • процессор Intel Core i5 12400F 6 Cores 12 Threads (Base Clock:- 2.5 GHz, Boost Clock:- 4.4 GHz);
  • оперативная память 16GB DDR4 Dual Channel 3200 Mhz;
  • видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3050 8GB GDDR6 Stock (TGP:- 130W);
  • накопитель 1TB M.2 NVMe PCIe SSD;
  • материнская плата Gigabyte B660M DS3H;
  • блок питания Cooler Master MWE White 650W;
  • монитор LG-22MP68VQ (22 Inch IPS Panel);
  • операционная система Windows 11.
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