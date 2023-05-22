Насколько RTX просаживает производительность в видеокарте RTX 3080 Ti

Насколько RTX просаживает производительность в видеокарте RTX 3080 TiСравнили варианты сборок в нескольких современных играх
Эксперты YouTube-канала Odin Hardware выяснили, как RTX в RTX 3080 Ti влияет на FPS в играх. Запускались проекты в 1440p.
В Battlefield V с ультра-пресетом средняя частота кадров с отключенным RTX составляла 175 к/с, с включенным - 118 к/с.
Cyberpunk 2077 запускался тоже на ультра-настройках. В среднем в этой игре удалось получить 90 к/с (RTX off) и 43 к/с (RTX on).
Игра Fortnite шла с пресетом Epic. Средняя производительность в ней равнялась 83 к/с (с отключенным RTX) и 77 к/с (с включенным RTX).
Forza Horizon 5 запускалась с пресетом Extreme. В среднем в этой игре производительность находилась на уровне 110 к/с и 111 к/с (с RTX off и on соответственно).
Ghostwire Tokyo с Max Details шла со средней частотой кадров 91 к/с (RTX off) и 89 к/с (RTX on).
В Hellblade с пресетом Very High в среднем удалось получить 134 к/с и 75 к/с (с отключенным и включенным RTX соответственно).
Spiderman Remastered шла с Max Details. Средний FPS в этой игре находился в районе 120 к/с (RTX off) и 79 к/с (RTX on).
В Shadow of the Tomb Raider на настройках графики Highest средняя производительность равнялась 181 к/с (RTX off) и 162 к/с (RTX on).
Вывод
Разница по средней производительности между RTX off и on составляла 50% (141 к/с и 94 к/с).
Характеристики ПК:
- процессор Intel Core i7-12700;
- оперативная память 2x32ГБ 3600 МГц;
- видеокарта Galax One Click OC RTX 3080 Ti.