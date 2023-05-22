Компьютеры
20:25, 22 мая 2023
2 мин.

Насколько RTX просаживает производительность в видеокарте RTX 3080 Ti

Сравнили варианты сборок в нескольких современных играх

Эксперты YouTube-канала Odin Hardware выяснили, как RTX в RTX 3080 Ti влияет на FPS в играх. Запускались проекты в 1440p.

В Battlefield V с ультра-пресетом средняя частота кадров с отключенным RTX составляла 175 к/с, с включенным - 118 к/с.

Cyberpunk 2077 запускался тоже на ультра-настройках. В среднем в этой игре удалось получить 90 к/с (RTX off) и 43 к/с (RTX on).

Игра Fortnite шла с пресетом Epic. Средняя производительность в ней равнялась 83 к/с (с отключенным RTX) и 77 к/с (с включенным RTX).

Насколько RTX просаживает производительность в видеокарте RTX 3080 Ti
Odin Hardware

Forza Horizon 5 запускалась с пресетом Extreme. В среднем в этой игре производительность находилась на уровне 110 к/с и 111 к/с (с RTX off и on соответственно).

Ghostwire Tokyo с Max Details шла со средней частотой кадров 91 к/с (RTX off) и 89 к/с (RTX on).

В Hellblade с пресетом Very High в среднем удалось получить 134 к/с и 75 к/с (с отключенным и включенным RTX соответственно).

Spiderman Remastered шла с Max Details. Средний FPS в этой игре находился в районе 120 к/с (RTX off) и 79 к/с (RTX on).

В Shadow of the Tomb Raider на настройках графики Highest средняя производительность равнялась 181 к/с (RTX off) и 162 к/с (RTX on).

Вывод

Разница по средней производительности между RTX off и on составляла 50% (141 к/с и 94 к/с).

Характеристики ПК:

  • процессор Intel Core i7-12700;
  • оперативная память 2x32ГБ 3600 МГц;
  • видеокарта Galax One Click OC RTX 3080 Ti.
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