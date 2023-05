Насколько RTX просаживает производительность в видеокарте RTX 3080 Ti

Forza Horizon 5 запускалась с пресетом Extreme. В среднем в этой игре производительность находилась на уровне 110 к/с и 111 к/с (с RTX off и on соответственно).

Ghostwire Tokyo с Max Details шла со средней частотой кадров 91 к/с (RTX off) и 89 к/с (RTX on).

В Hellblade с пресетом Very High в среднем удалось получить 134 к/с и 75 к/с (с отключенным и включенным RTX соответственно).

Spiderman Remastered шла с Max Details. Средний FPS в этой игре находился в районе 120 к/с (RTX off) и 79 к/с (RTX on).

В Shadow of the Tomb Raider на настройках графики Highest средняя производительность равнялась 181 к/с (RTX off) и 162 к/с (RTX on).

Вывод

Разница по средней производительности между RTX off и on составляла 50% (141 к/с и 94 к/с).

Характеристики ПК: