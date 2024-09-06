Насколько RX 5700 XT замедлится после установки в PCIe 3.0 вместо 4.0

Насколько RX 5700 XT замедлится после установки в PCIe 3.0 вместо 4.0Разницы между сборками почти не было
Все протестированные игры запускались в Full HD. В Assassin’s Creed Mirage с графикой Ultra High удалось в среднем получить 73 к/с с PCIe 3.0 и 80 к/с с PCIe 4.0.
Игра Hitman 3 шла с ультра-графикой. Средний FPS в ней составлял 123 к/с (PCIe 3.0) и 125 к/с (PCIe 4.0).
Far Cry 6 тестировалась на настройках графики Ultra. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 109 к/с (PCIe 3.0) и 111 к/с (PCIe 4.0).
В игре Ghost of Tsushima с высоким пресетом средняя производительность равнялась 81 к/с и 82 к/с (с PCIe 3.0 и 4.0 соответственно).
Spider Man Remastered шла с графикой Very High. В среднем в ней частота кадров составляла 114 к/с и 115 к/с (PCIe 3.0 и 4.0 соответственно).
В игре The Last of Us на высоких настройках графики средний FPS был 71 к/с (3.0) и 72 к/с (4.0).
Starfield тестировалась с графикой Custom (Medium). Средние показатели производительности здесь равнялись 61 к/с и 62 к/с с PCIe 3.0 и 4.0 соответственно.
В игре A Plague Tale Requiem с ультра-пресетом удалось в среднем получить 65 к/с (PCIe 3.0) и 64 к/с (PCIe 4.0).
Resident Evil 4 Remake шла с высоким пресетом. В этой игре средний FPS составил 82 к/с (PCIe 3.0) и 83 к/с (PCIe 4.0).
Horizon Forbidden West тестировалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре составляла 59 к/с в обоих случаях.
Игра Cyberpunk 2077 запускалась с пресетом Custom. В среднем производительность в ней равнялась 64 к/с в обоих случаях.
В игре Spider Man Miles Morales с очень высокими настройками графики средний FPS находился на уровне 89 к/с в обоих случаях.
Forza Horizon 5 тестировалась с ультра-графикой. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 105 к/с (PCIe 3.0) и 106 к/с (PCIe 4.0).
Вывод
Между конфигурацией с PCIe 3.0 и PCIe 4.0 разница составила во всех играх в целом 2% (84 к/с и 86 к/с соответственно).
Характеристики сборки:
- корпус Lian Li Lancool II Mesh argb;
- процессор AMD Ryzen 7 5800X3D;
- видеокарта RX 5700 XT 8 ГБ Sapphire Pulse;
- оперативная память VENGEANCE® RGB PRO 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4 3600MHz C18;
- матплата ASUS TUF GAMING b550 PLUS;
- кулер Deepcool AS500 PLUS;
- SSD Kingston A400 SSD 120GB SATA (6 Гб/с);
- HDD Seagate Barracuda 2 ТБ 7200RPM;
- блок питания Corsair RM850W 80+ Gold;
- операционная система Windows 10 Pro 21H2 64 bit.