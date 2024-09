Насколько RX 5700 XT замедлится после установки в PCIe 3.0 вместо 4.0

Все протестированные игры запускались в Full HD. В Assassin’s Creed Mirage с графикой Ultra High удалось в среднем получить 73 к/с с PCIe 3.0 и 80 к/с с PCIe 4.0.

Игра Hitman 3 шла с ультра-графикой. Средний FPS в ней составлял 123 к/с (PCIe 3.0) и 125 к/с (PCIe 4.0).

Far Cry 6 тестировалась на настройках графики Ultra. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 109 к/с (PCIe 3.0) и 111 к/с (PCIe 4.0).

В игре Ghost of Tsushima с высоким пресетом средняя производительность равнялась 81 к/с и 82 к/с (с PCIe 3.0 и 4.0 соответственно).

Spider Man Remastered шла с графикой Very High. В среднем в ней частота кадров составляла 114 к/с и 115 к/с (PCIe 3.0 и 4.0 соответственно).

В игре The Last of Us на высоких настройках графики средний FPS был 71 к/с (3.0) и 72 к/с (4.0).

Starfield тестировалась с графикой Custom (Medium). Средние показатели производительности здесь равнялись 61 к/с и 62 к/с с PCIe 3.0 и 4.0 соответственно.