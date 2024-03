Насколько слабее Ryzen 5 8600G в сравнении с Ryzen 5 7500F при подключенной RTX 4090

В игре God of War в среднем удалось получить 211 к/с (R5 8600G) и 220 к/с (R5 7500F).

Spider-Man Miles Morales тестировалась со средней частотой кадров 195 (R5 8600G) и 204 (R5 7500F).

Игра The Last of Us Remastered шла в среднем со 138 к/с (8600G) и 147 к/с (7500F).

Resident Evil 4 запускалась со средним FPS на уровне 190 (R5 8600G) и 204 (R5 7500F).

Игра Hitman III тестировалась в среднем с 239 к/с (R5 8600G) и 257 к/с (R5 7500F).