Насколько в ближайшее время подешевеют SSD

Цены на флэш-память NAND зависят от соотношения спроса и предложения на рынке. В последнее время спрос на такую память снизился из-за пандемии коронавируса, которая повлияла на продажи серверов, смартфонов и ноутбуков. Поэтому поставщики памяти уменьшили объёмы производства.

Однако, по данным TrendForce, этого не хватило для стабилизации цен. В первом квартале цены на продукты на основе флэш-памяти NAND снизились. Во втором квартале ожидается дальнейшее снижение цен на 5-10%. При этом цены на саму память падать уже не будут.

Аналитики отмечают, что наибольшее снижение цен произойдёт в сегменте накопителей eMMC и UFS для мобильных устройств и в сегменте корпоративных накопителей.