Насколько велика разница между RTX 2080 Ti и 3080 Ti

Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с ультра-графикой. В среднем здесь удалось получить 70 к/с (RTX 2080 Ti) и 115 к/с (RTX 3080 Ti).

Call of Duty: Modern Warfare 3 тестировалась тоже с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 75 к/с (2080 Ti) и 115 к/с (3080 Ti).

Игра God of War Ragnarök шла с DLSS Quality, ультра-графикой. Средняя производительность в ней составляла 73 к/с (с 2080 Ti) и 112 к/с (с 3080 Ti).

Warhammer 40K: Space Marine 2 запускалась с DLSS, Render Resolution Native, графикой High. Средний FPS здесь был на уровне 56 к/с (2080 Ti) и 82 к/с (3080 Ti).

Black Myth: Wukong тестировалась с Super Resolution 50, DLSS, графикой Cinematic. В среднем удалось получить в этой игре 39 к/с с 2080 Ti и 58 к/с с 3080 Ti.

The Last of Us шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров в этой игре составляла 50 к/с (2080 Ti) и 71 к/с (3080 Ti).

В игре Starfield с пресетом Custom средняя производительность равнялась 46 к/с (2080 Ti) и 72 к/с (3080 Ti).

Star Wars Jedi: Survivor тестировалась с высокой графикой. В среднем здесь FPS составлял 66 к/с (2080 Ti) и 92 к/с (3080 Ti).