Насколько велика разница между RTX 2080 Ti и 3080 Ti

Насколько велика разница между RTX 2080 Ti и 3080 TiСтаршая версия была лучше младшей почти на 50%
Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с ультра-графикой. В среднем здесь удалось получить 70 к/с (RTX 2080 Ti) и 115 к/с (RTX 3080 Ti).
Call of Duty: Modern Warfare 3 тестировалась тоже с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 75 к/с (2080 Ti) и 115 к/с (3080 Ti).
Игра God of War Ragnarök шла с DLSS Quality, ультра-графикой. Средняя производительность в ней составляла 73 к/с (с 2080 Ti) и 112 к/с (с 3080 Ti).
Warhammer 40K: Space Marine 2 запускалась с DLSS, Render Resolution Native, графикой High. Средний FPS здесь был на уровне 56 к/с (2080 Ti) и 82 к/с (3080 Ti).
Black Myth: Wukong тестировалась с Super Resolution 50, DLSS, графикой Cinematic. В среднем удалось получить в этой игре 39 к/с с 2080 Ti и 58 к/с с 3080 Ti.
The Last of Us шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров в этой игре составляла 50 к/с (2080 Ti) и 71 к/с (3080 Ti).
В игре Starfield с пресетом Custom средняя производительность равнялась 46 к/с (2080 Ti) и 72 к/с (3080 Ti).
Star Wars Jedi: Survivor тестировалась с высокой графикой. В среднем здесь FPS составлял 66 к/с (2080 Ti) и 92 к/с (3080 Ti).
A Plague Tale: Requiem запускалась на настройках графики Ultra. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 65 к/с (с 2080 Ti) и 91 к/с (с 3080 Ti).
В игре Forza Horizon 5 с ультра-пресетом в среднем удалось получить 115 к/с (2080 Ti) и 176 к/с (3080 Ti).
Assassin’s Creed Valhalla тестировалась с графикой Ultra High. Средний FPS в ней равнялся 91 к/с и 122 к/с с 2080 Ti и 3080 Ti соответственно.
Counter-Strike 2 шла с пресетом Very High. Средняя производительность в ней составляла 252 к/с (2080 Ti) и 352 к/с (3080 Ti).
Hogwarts Legacy тестировалась с высокой графикой. Средняя частота кадров здесь равнялась 76 к/с (2080 Ti) и 98 к/с (3080 Ti).
Игра Dying Light 2 Stay Human запускалась с высоким пресетом. В среднем в ней FPS составлял 75 к/с (2080 Ti) и 107 к/с (3080 Ti).
В проекте Cyberpunk 2077 с графикой Custom в среднем удалось получить 72 к/с (2080 Ti) и 100 к/с (3080 Ti).
Red Dead Redemption 2 шла с ультра-пресетом. Средняя производительность составляла здесь 59 FPS (2080 Ti) и 101 FPS (3080 Ti).
Вывод
Разница по среднему FPS во всех протестированных играх между RTX 2080 Ti и 3080 Ti составляла 45% (80 к/с и 116 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- матплата ASUS ROG STRIX X670E-F;
- оперативная память G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
- процессор AMD RYZEN 7 7700X;
- система охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
- накопитель WD BLACK SN850X;
- система охлаждения COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0;
- корпус Lian Li Lancool III RGB.