Насколько велика разница между RTX 3080, 3080 Ti и RX 6800 XT

Насколько велика разница между RTX 3080, 3080 Ti и RX 6800 XTОна меньше, чем можно было ожидать
Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с ультра-графикой. В среднем в этой игре удалось получить 98 к/с (RTX 3080), 137 к/с (RX 6800 XT) и 115 к/с (RTX 3080 Ti).
Игра Call of Duty: Modern Warfare 3 шла тоже на ультра-настройках графики. Средняя частота кадров в ней равнялась 105 к/с (3080), 132 к/с (6800 ХТ) и 115 к/с (3080 Ti).
В игре God of War Ragnarök с ультра-пресетом средняя производительность находилась на уровне 98 к/с (3080), 86 к/с (6800 ХТ) и 112 к/с (3080 Ti).
Проект Warhammer 40K Space Marine 2 тестировался с высоким пресетом. Средний FPS здесь составлял 75 к/с, 91 к/с и 82 к/с с 3080, 6800 XT и 3080 Ti соответственно.
Игра Black Myth Wukong шла с пресетом Cinematic. В среднем в ней удалось получить 52 к/с (3080), 46 к/с (6800 ХТ), 58 к/с (3080 Ti).
The Last of Us запускалась с пресетом Ultra. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 64 к/с (RTX 3080), 74 к/с (RX 6800 XT), 71 к/с (RTX 3080 Ti).
Starfield шла с графикой Custom. В среднем FPS здесь составлял 65 к/с (с 3080), 70 к/с (с 6800 ХТ), 72 к/с (с 3080 Ti).
Cyberpunk 2077 тестировался тоже с кастомной графикой. Средняя производительность в нём равнялась 90 к/с (3080), 87 к/с (6800 ХТ) и 100 к/с (3080 Ti).
Игра Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-пресетом. Средний FPS в ней составлял 90 к/с (3080), 94 к/с (6800 XT) и 101 к/с (3080 Ti).
Вывод
По среднему FPS быстрее всего показала себя во всех играх в целом RTX 3080 Ti. При этом разница между ней и RX 6800 XT составляла всего 1% (92 к/с и 91 к/с), а вот между ней и RTX 3080 — 12% (92 к/с и 82 к/с).
Тестовый стенд:
- матплата ASUS ROG STRIX X670E-F;
- оперативная память G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
- процессор AMD RYZEN 7 7700X;
- система охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
- накопитель WD BLACK SN850X;
- блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0;
- корпус Lian Li Lancool III RGB.