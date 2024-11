Насколько велика разница между RTX 3080, 3080 Ti и RX 6800 XT

The Last of Us запускалась с пресетом Ultra. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 64 к/с (RTX 3080), 74 к/с (RX 6800 XT), 71 к/с (RTX 3080 Ti).

Starfield шла с графикой Custom. В среднем FPS здесь составлял 65 к/с (с 3080), 70 к/с (с 6800 ХТ), 72 к/с (с 3080 Ti).

Cyberpunk 2077 тестировался тоже с кастомной графикой. Средняя производительность в нём равнялась 90 к/с (3080), 87 к/с (6800 ХТ) и 100 к/с (3080 Ti).

Игра Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-пресетом. Средний FPS в ней составлял 90 к/с (3080), 94 к/с (6800 XT) и 101 к/с (3080 Ti).

Вывод

По среднему FPS быстрее всего показала себя во всех играх в целом RTX 3080 Ti. При этом разница между ней и RX 6800 XT составляла всего 1% (92 к/с и 91 к/с), а вот между ней и RTX 3080 — 12% (92 к/с и 82 к/с).

Тестовый стенд: