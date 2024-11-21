Компьютеры
Опубликовано 21 ноября 2024, 01:30
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Насколько велика разница между RTX 3080, 3080 Ti и RX 6800 XT

Она меньше, чем можно было ожидать
В одном из выпусков на YouTube-канале GPU Tester протестировали в современных играх в 1440p RTX 3080 10 ГБ, RX 6800 XT 16 ГБ и RTX 3080 Ti 12 ГБ.
Насколько велика разница между RTX 3080, 3080 Ti и RX 6800 XT
© GPU Tester

Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с ультра-графикой. В среднем в этой игре удалось получить 98 к/с (RTX 3080), 137 к/с (RX 6800 XT) и 115 к/с (RTX 3080 Ti).

Игра Call of Duty: Modern Warfare 3 шла тоже на ультра-настройках графики. Средняя частота кадров в ней равнялась 105 к/с (3080), 132 к/с (6800 ХТ) и 115 к/с (3080 Ti).

В игре God of War Ragnarök с ультра-пресетом средняя производительность находилась на уровне 98 к/с (3080), 86 к/с (6800 ХТ) и 112 к/с (3080 Ti).

Проект Warhammer 40K Space Marine 2 тестировался с высоким пресетом. Средний FPS здесь составлял 75 к/с, 91 к/с и 82 к/с с 3080, 6800 XT и 3080 Ti соответственно.

Игра Black Myth Wukong шла с пресетом Cinematic. В среднем в ней удалось получить 52 к/с (3080), 46 к/с (6800 ХТ), 58 к/с (3080 Ti).

Насколько велика разница между RTX 3080, 3080 Ti и RX 6800 XT
© GPU Tester

The Last of Us запускалась с пресетом Ultra. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 64 к/с (RTX 3080), 74 к/с (RX 6800 XT), 71 к/с (RTX 3080 Ti).

Starfield шла с графикой Custom. В среднем FPS здесь составлял 65 к/с (с 3080), 70 к/с (с 6800 ХТ), 72 к/с (с 3080 Ti).

Cyberpunk 2077 тестировался тоже с кастомной графикой. Средняя производительность в нём равнялась 90 к/с (3080), 87 к/с (6800 ХТ) и 100 к/с (3080 Ti).

Игра Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-пресетом. Средний FPS в ней составлял 90 к/с (3080), 94 к/с (6800 XT) и 101 к/с (3080 Ti).

Вывод

По среднему FPS быстрее всего показала себя во всех играх в целом RTX 3080 Ti. При этом разница между ней и RX 6800 XT составляла всего 1% (92 к/с и 91 к/с), а вот между ней и RTX 3080 — 12% (92 к/с и 82 к/с).

Тестовый стенд:

  • матплата ASUS ROG STRIX X670E-F;
  • оперативная память G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
  • процессор AMD RYZEN 7 7700X;
  • система охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
  • накопитель WD BLACK SN850X;
  • блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0;
  • корпус Lian Li Lancool III RGB.