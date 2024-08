Насколько велика разница между RTX 4070 и 4070 Ti Super в играх 2024 г.

Call of Duty Warzone запускалась с ультра-пресетом. В 1440p в среднем в ней удалось получить 122 к/с (RTX 4070) и 150 к/с (RTX 4070 Ti S), в 4К — 73 и 95 к/с соответственно.

Spider Man Miles Morales шла на настройках графики Very High. В разрешении 1440p в этой игре средний FPS составлял 113 к/с и 143 к/с (с RTX 4070 и RTX 4070 Ti S соответственно), в 4К — 66 и 83 к/с соответственно.

Assassin’s Creed Mirage тестировалась с графикой Ultra High. В 1440p эта игра шла со средней частотой кадров 106 к/с (RTX 4070) и 129 к/с (RTX 4070 Ti S), в 4К — с 63 и 84 к/с соответственно.

The Last of Us запускалась на ультра-настройках. В среднем в 1440p производительность в ней равнялась 79 к/с (RTX 4070) и 107 к/с (RTX 4070 Ti S), в 4К — 43 и 60 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров в этой игре в 1440p составляла 133 к/с (RTX 4070) и 154 к/с (RTX 4070 Ti S), в разрешении 4К — 97 и 113 к/с соответственно.