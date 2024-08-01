Насколько велика разница между RTX 4070 и 4070 Ti Super в играх 2024 г.Их протестировали в 1440p и 4К
Call of Duty Warzone запускалась с ультра-пресетом. В 1440p в среднем в ней удалось получить 122 к/с (RTX 4070) и 150 к/с (RTX 4070 Ti S), в 4К — 73 и 95 к/с соответственно.
Spider Man Miles Morales шла на настройках графики Very High. В разрешении 1440p в этой игре средний FPS составлял 113 к/с и 143 к/с (с RTX 4070 и RTX 4070 Ti S соответственно), в 4К — 66 и 83 к/с соответственно.
Assassin’s Creed Mirage тестировалась с графикой Ultra High. В 1440p эта игра шла со средней частотой кадров 106 к/с (RTX 4070) и 129 к/с (RTX 4070 Ti S), в 4К — с 63 и 84 к/с соответственно.
The Last of Us запускалась на ультра-настройках. В среднем в 1440p производительность в ней равнялась 79 к/с (RTX 4070) и 107 к/с (RTX 4070 Ti S), в 4К — 43 и 60 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 шла с ультра-графикой. Средняя частота кадров в этой игре в 1440p составляла 133 к/с (RTX 4070) и 154 к/с (RTX 4070 Ti S), в разрешении 4К — 97 и 113 к/с соответственно.
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
В среднем разница в производительности между RTX 4070 и RTX 4070 Ti S составляла 31% (93 к/с и 122 к/с соответственно) и 34% (58 к/с и 78 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- корпус Lian Li Lancool II Mesh argb;
- процессор AMD Ryzen 7 5800X3D;
- видеокарта ZOTAC RTX 4070 Twin Edge OC 12GB/Galax RTX 4070 Ti SUPER 16GB EX WHITE;
- оперативная память VENGEANCE® RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz C18;
- материнская плата ASUS TUF GAMING b550 PLUS;
- система охлаждения Deepcool AS500 PLUS;
- SSD Kingston A400 SSD 120GB SATA (6Gb/s);
- HDD Seagate Barracuda 2tb 7200RPM;
- блок питания Corsair RM850W 80+ Gold;
- операционная система Windows 10 Pro 21H2 64 bit.