Компьютеры
Опубликовано 05 декабря 2024, 10:30
2 мин.

Насколько велика разница между Ryzen 7800X3D и 9800X3D

Обновляться точно не имеет смысла
Игровой процессор AMD Ryzen 9800X3D оказался быстрее прошлого 7800X3D на 13%. Эксперт YouTube-канала "Техно-Грааль" узнал, как себя в рабочих программах и в играх ведут процессоры AMD Ryzen 7800X3D и 9800X3D.
Насколько велика разница между Ryzen 7800X3D и 9800X3D
© Техно-Грааль

На YouTube-канале "Техно-Грааль" запустили сборки с 9800X3D и 7800X3D в играх и рабочих программах. С результатами в синтетике вы можете ознакомиться ниже.

Что касается игр, то участвовали в эксперименте Hogwarts Legacy, CS 2, DOTA 2, Call of Duty Warzone, Escape from Tarkov, Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077 и PUBG: BATTLEGROUNDS. Первым делом ведущий протестировал их в 1080p в стоке. Например, в CS 2 разница по среднему FPS между 7800x3d и 9800x3d равнялась 8% в пользу последнего (734 и 796 к/с соответственно). В целом же она составляла во всех проектах вместе взятых 13%. Сильнее всего заметна она была в Escape from Tarkov: 25% по среднему FPS.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Техно-Грааль

Далее эксперт решил перейти к разгону. Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже. Результат в среднем по всем играм оказался точно такой же, как и без разгона. По среднему FPS 7800X3D отставал от 9800X3D на 13%. То есть переплачивать за 9800X3D нет смысла, если только вы не собираетесь проходить Tarkov (там прибавка будет 26%).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Техно-Грааль

Наконец, процессоры протестировали в играх в 2К с ультра-графикой. Hogwarts Legacy запускался с RT On. Средняя частота кадров в этом проекте с 7800Х3D составила 72 к/с, с 9800X3D - 76 к/с. Остальные результаты вы можете посмотреть на графиках ниже. В 1440p по среднему FPS разница между процессорами равнялась всего 6%.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Техно-Грааль

Вывод

Что в стоке, что в разгоне 9800X3D был мощнее, чем 7800X3D, только на 13%. Единственная игра, ради которой стоит брать новинку, - это Tarkov. В 2К при ультра-настройках разница составляла уже 6%.

Тестовый стенд:

  • процессор AMD Ryzen 7 7800X3D/AMD Ryzen 7 9800X3D;
  • видеокарта Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER Palit Gaming Pro OC;
  • материнская плата Gigabyte b650 Aorus Elite;
  • оперативная память Kingbank 24x2 ( 48gb ) 6800 cl 34 \ 6000 cl 30;
  • охлаждение Deepcool ls720;
  • корпус Lian li Lancool III;
  • накопители Kingston kc3000;
  • блок питания Msi ai1300p;
  • термопаста ТехноХимЛаб ТХЛ 25.