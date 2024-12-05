Насколько велика разница между Ryzen 7800X3D и 9800X3D

Насколько велика разница между Ryzen 7800X3D и 9800X3DОбновляться точно не имеет смысла
На YouTube-канале "Техно-Грааль" запустили сборки с 9800X3D и 7800X3D в играх и рабочих программах. С результатами в синтетике вы можете ознакомиться ниже.
Что касается игр, то участвовали в эксперименте Hogwarts Legacy, CS 2, DOTA 2, Call of Duty Warzone, Escape from Tarkov, Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077 и PUBG: BATTLEGROUNDS. Первым делом ведущий протестировал их в 1080p в стоке. Например, в CS 2 разница по среднему FPS между 7800x3d и 9800x3d равнялась 8% в пользу последнего (734 и 796 к/с соответственно). В целом же она составляла во всех проектах вместе взятых 13%. Сильнее всего заметна она была в Escape from Tarkov: 25% по среднему FPS.
Далее эксперт решил перейти к разгону. Со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже. Результат в среднем по всем играм оказался точно такой же, как и без разгона. По среднему FPS 7800X3D отставал от 9800X3D на 13%. То есть переплачивать за 9800X3D нет смысла, если только вы не собираетесь проходить Tarkov (там прибавка будет 26%).
Наконец, процессоры протестировали в играх в 2К с ультра-графикой. Hogwarts Legacy запускался с RT On. Средняя частота кадров в этом проекте с 7800Х3D составила 72 к/с, с 9800X3D - 76 к/с. Остальные результаты вы можете посмотреть на графиках ниже. В 1440p по среднему FPS разница между процессорами равнялась всего 6%.
Вывод
Что в стоке, что в разгоне 9800X3D был мощнее, чем 7800X3D, только на 13%. Единственная игра, ради которой стоит брать новинку, - это Tarkov. В 2К при ультра-настройках разница составляла уже 6%.
Тестовый стенд:
- процессор AMD Ryzen 7 7800X3D/AMD Ryzen 7 9800X3D;
- видеокарта Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER Palit Gaming Pro OC;
- материнская плата Gigabyte b650 Aorus Elite;
- оперативная память Kingbank 24x2 ( 48gb ) 6800 cl 34 \ 6000 cl 30;
- охлаждение Deepcool ls720;
- корпус Lian li Lancool III;
- накопители Kingston kc3000;
- блок питания Msi ai1300p;
- термопаста ТехноХимЛаб ТХЛ 25.