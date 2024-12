Насколько велика разница между Ryzen 7800X3D и 9800X3D

На YouTube-канале "Техно-Грааль" запустили сборки с 9800X3D и 7800X3D в играх и рабочих программах. С результатами в синтетике вы можете ознакомиться ниже.

Что касается игр, то участвовали в эксперименте Hogwarts Legacy, CS 2, DOTA 2, Call of Duty Warzone, Escape from Tarkov, Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077 и PUBG: BATTLEGROUNDS. Первым делом ведущий протестировал их в 1080p в стоке. Например, в CS 2 разница по среднему FPS между 7800x3d и 9800x3d равнялась 8% в пользу последнего (734 и 796 к/с соответственно). В целом же она составляла во всех проектах вместе взятых 13%. Сильнее всего заметна она была в Escape from Tarkov: 25% по среднему FPS.