Насколько велика разница между восьмиядерными Ryzen 7 5700 и Ryzen 7 5700X

Red Dead Redemption 2 шла в 1080p со средним FPS на уровне 117 (R7 5700) и 122 (R7 5700X), в 1440p — со 101 и 102 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 запускалась в разрешении Full HD в среднем со 158 к/с (5700) и 169 к/с (5700Х), в QHD — со 142 к/с и 151 к/с соответственно.

В GTA 5 удалось в среднем получить в 1080p 172 к/с (с R7 5700) и 176 к/с (с R7 5700X). В разрешении 1440p эти показатели равнялись 168 к/с и 175 к/с соответственно.

Игра Naraka Bladepoint шла в 1080p в среднем со 161 к/с (5700) и 187 к/с (5700X), в 1440p — со 132 к/с и 152 к/с соответственно.

Rainbow Six Siege тестировалась в 1080p со средней частотой кадров 358 к/с (R7 5700) и 464 к/с (R7 5700X), в 1440p — с 320 и 409 к/с соответственно.

В игре Valheim средняя производительность в Full HD находилась на уровне 181 к/с (5700) и 185 к/с (5700Х), в 1440p — 115 и 138 к/с соответственно.

The Witcher 3 запускался в 1080p со средним FPS 129 (R7 5700) и 133 (R7 5700X), в 1440p — с 79 и 81 к/с соответственно.