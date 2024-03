Насколько велика разница между восьмиядерными Ryzen 7 5700 и Ryzen 7 5700X

Игра Apex Legends тестировалась в 1080p в среднем с 260 к/с и 293 к/с (R7 5700 и 5700Х соответственно), в 1440p — с 209 и 224 к/с соответственно.

BeamNG Drive запускалась в Full HD со средней производительностью на уровне 140 к/с (5700) и 222 к/с (5700Х), в QHD — cо 128 к/с и 156 к/с соответственно.

В игре Battlefield 5 средняя частота кадров в 1080p составляла 144 к/с (R7 5700) и 152 к/с (R7 5700Х), в 1440p — 103 и 107 к/с соответственно.

CS:GO 2 шла в 1080p в среднем с 288 к/с (R7 5700) и 354 к/с (R7 5700Х), в 1440p — с 269 к/с и 361 к/с соответственно.

Игра Cyberpunk 2077 запускалась в 1080p и 1440p с DLSS Off и On. В разрешении 1080p с DLSS Off средний FPS равнялся 116 к/с (R7 5700) и 125 к/с (R7 5700Х), в 1440p — 75 и 79 к/с соответственно. При DLSS в 1080p удавалась в среднем получить 104 к/с и 118 к/с соответственно, в 1440p — 69 и 71 к/с соответственно.

Вывод

Разница между Ryzen 7 5700 и 5700X во всех протестированных играх в целом составляла по среднему FPS — 16% (1080p, 179 к/с и 208 к/с соответственно) и 16% (1440p, 147 к/с и 170 к/с соответственно).

Тестовый стенд: - процессор Ryzen 7 5700/Ryzen 7 5700X; - видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce OC 12G; - оперативная память Team Group XTreem 32GB (4×8) 3200MHz CL16 DDR4; - материнская плата ASUS X570-E; - система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim; - блок питания XPG Core Reactor 750w; - операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).