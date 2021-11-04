Насколько засоренная программами Windows медленнее «чистой» в играх

Для тестирования быстродействия ведущий использовал следующую конфигурацию настольного компьютера: процессор Intel Core i7-11700K, видеокарта Gaming X Trio RTX 3080, материнская плата MAG Z590 Gaming Plus, блок питания Prime TX 1000, оперативная память Trident Z Neo 16 ГБ (3600 МГц), SSD P5 M.2 SSD 1000 ГБ (1 ТБ), кулер NH-U12S, операционная система Windows 10 Pro.

На «засоренном» компьютере оперативная память была задействована на 35 процентов: использовалось 5,3 ГБ. В «чистой» же версии это число было в два раза меньше.

Что интересно, ведущий не смог верно угадать, какая из двух игр Hitman III запущена была на «пустом» варианте конфигурации, а какая - на сборке с заполненной памятью. То есть самостоятельно, без дополнительного тестирования, заметить разницу тяжело.