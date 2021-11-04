Насколько засоренная программами Windows медленнее «чистой» в играх

Насколько засоренная программами Windows медленнее «чистой» в играхПроверили на канале Linus Tech Tips на YouTube
Для тестирования быстродействия ведущий использовал следующую конфигурацию настольного компьютера: процессор Intel Core i7-11700K, видеокарта Gaming X Trio RTX 3080, материнская плата MAG Z590 Gaming Plus, блок питания Prime TX 1000, оперативная память Trident Z Neo 16 ГБ (3600 МГц), SSD P5 M.2 SSD 1000 ГБ (1 ТБ), кулер NH-U12S, операционная система Windows 10 Pro.
На «засоренном» компьютере оперативная память была задействована на 35 процентов: использовалось 5,3 ГБ. В «чистой» же версии это число было в два раза меньше.
Что интересно, ведущий не смог верно угадать, какая из двух игр Hitman III запущена была на «пустом» варианте конфигурации, а какая - на сборке с заполненной памятью. То есть самостоятельно, без дополнительного тестирования, заметить разницу тяжело.
Поэтому обе конфигурации также проверили при помощи различных бенчмарков. Результаты оказались неоднозначными. Однако в большинстве случаев - в том числе в играх Counter-Strike: Global Offensive, F1 2021, Hitman III Dartmoor, Hitman III Dubai - лидировала «чистая» версия системы. Особенно заметна между сборками разница была в CS:GO: она составила 20 к/с (423,2 к/с против 403,2 к/с в среднем). В F1 отрыв в производительности оказался в районе 3,5 к/с, в Hitman III Dartmoor - 2,7 к/с, в Hitman III Dubai - 3 к/с.
Вместе с тем нужно отметить, что в целом потеря производительности была не такой большой. Это позволило ведущему сделать два вывода. Первый - чем мощнее компьютер сам по себе, тем меньше будет заметна разница между «чистой» и «засоренной» версиями системы в играх. Второй - приложения, работающие в фоновом режиме, также влияют на уровень производительности в играх: после закрытия ряда фоновых программ быстродействие в CS:GO увеличилось на 7 к/с.