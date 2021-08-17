Назван лучший 8-ядерный процессор по итогам августа 2021 года

Блогер проанализировал такие модели, как Core i7-9700KF, Ryzen 7 3700X, Core i7-11700F, Core i7-10700KF, Core i7-11700KF, Ryzen 7 5800X. Все они закупались в "Ситилинк".

Самый дешёвый Core i7-9700KF отлично справляется с запуском игр и может подойти для для апгрейда систем на сокете LGA 1151v2.

Похожий по цене Ryzen 7 3700X с точки зрения игр - на последнем месте. Лучше всего подойдёт для выполнениях каких-то рабочих задач.

Актуальность Core i7-10700KF сейчас уже под вопросом. Процессоры поколения Rocket Lake по цене и производительности превосходят устройства этой модели.