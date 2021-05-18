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Компьютеры
Сегодня в 17:30

Назван отличительный признак видеокарт NVIDIA с ограничением майнинга

У них есть маркировка
NVIDIA ограничила майнинг криптовалюты на моделях видеокарт GeForce RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 Ti. Уже проданные единицы затронуты не будут, а вот на новых появится маркировка, которая позволит отличить их от карт без ограничений.

Видеокарты будут помечаться идентификатором «Lite Hash Rate» («LHR»). Пониженный хешрейт будет наблюдаться только у недавно произведённых видеокарт, владельцам уже купленных бояться нечего. В NVIDIA считают, что эта мера позволит геймерам покупать больше моделей GeForce по более выгодным ценам.

Новые RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3080 с ограничениями начнут поставляться позже в этом месяце. Маркировку «LHR» можно будет увидеть на коробке.

Напомним, что первой NVIDIA ограничила по части майнинга модель RTX 3060.