Назван прирост скорости загрузки игр на компьютерах с новой памятью Intel Optane

Информацией делится японский ресурс PC Watch Impress. Сообщается, что память Optane DC в Диспетчере устройств Windows отображается под названием Persistent memory disk. Это говорит о том, что она занимает некое промежуточное положение между «оперативкой» и накопителем.

Говорят также, что память способна улучшить скорость загрузки игр. Так, например, DOOM с традиционных накопителей загружается за пятнадцать секунд, а с Optane DC — за восемь. Ускорится и загрузка операционной системы.

Конечно, память будет очень дорогой. По предварительным данным, модуль на 256 ГБ будет стоить $2000. Да и из-за ряда особенностей ждать скорого распространения Optane DC в массовых компьютерах не стоит.