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Компьютеры
Сегодня 13:41

Назван прирост скорости загрузки игр на компьютерах с новой памятью Intel Optane

Стоить это удовольствие, правда, будет немало
В прошлом году Intel представила первую память с микросхемами 3D XPoint — Optane DC. А недавно показала прототип рабочей станции на основе процессора Xeon Cascade Lake и данной памяти. Теперь стало ясно, насколько последняя улучшает работу системы.

Информацией делится японский ресурс PC Watch Impress. Сообщается, что память Optane DC в Диспетчере устройств Windows отображается под названием Persistent memory disk. Это говорит о том, что она занимает некое промежуточное положение между «оперативкой» и накопителем.

Говорят также, что память способна улучшить скорость загрузки игр. Так, например, DOOM с традиционных накопителей загружается за пятнадцать секунд, а с Optane DC — за восемь. Ускорится и загрузка операционной системы.

Конечно, память будет очень дорогой. По предварительным данным, модуль на 256 ГБ будет стоить $2000. Да и из-за ряда особенностей ждать скорого распространения Optane DC в массовых компьютерах не стоит.

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