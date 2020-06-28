Назван процессор AMD среднего класса, который лучше флагманского Intel

Авторы портала начали обзор серии AMD Ryzen 4000 U с модели Ryzen 5 4500U. Это шестиядерный процессор с шестью же потоками на архитектуре Zen 2, с базовой частотой 2,3 ГГц и повышенной 4,0 ГГц. Чипсет включает в себя GPU Vega 6.

Прямыми конкурентами процессора AMD являются Intel Core i5-10210U (Comet Lake) и Core i5-1035G1 (Ice Lake). Однако авторы Techspot предположили, что Ryzen 5 4500U может потягаться даже с флагманскими Core i7.

Для теста взяли 14-дюймовый Lenovo IdeaPad 5. Вот результаты бенчмарка Cinebench R20. Можно увидеть, что Ryzen 5 4500U опережает даже Core i7-10710U, несмотря на то, что последний поддерживает 12 потоков.