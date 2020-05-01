Компьютеры
Вчера 19:55
Назван производитель матплат, который позволяет разгонять не предназначенные для этого процессоры Intel
С заблокированным множителем
Как известно, Intel разрешает разгонять только определённые версии процессоров — они обозначаются приставкой K. Такие модели, как правило, дороже остальных. Теперь же назван производитель матплат, который позволяет разгонять не предназначенные для этого процессоры Intel.
Как пишет издание Tom’s Hardware, компания ASRock предлагает для материнских плат Intel 400 Series функцию Base Frequency Boost (BFB). Она позволит увеличить быстродействие чипов с заблокированным множителем, в частности, из десятого поколения процессоров Comet Lake. Опция касается системных плат даже не на Z-чипсетах.
Сама Intel ничего о такой возможности не говорила, поэтому, похоже, что решение BFB является обходным. А это значит, что теоретически функция в будущем может быть отключена.
BFB увеличивает теплопакет 65-ваттных процессоров до 125 Вт. Благодаря этому они могут дольше работать на повышенных частотах. Сообщается, что повышение частоты будет варьироваться от 800 МГц до 1100 МГц, в зависимости от модели процессора.