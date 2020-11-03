Назван провайдер с самым быстрым проводным интернетом в Москве

TelecomDaily использовало для измерения приложение Megabitus. Выводы были сделаны по данным, актуальным на октябрь 2020.

В рейтинге из пяти самых скоростных проводных операторов первое место заняла МГТС. Второе — интернет-провайдер «2Ком», принадлежащий «Алмател». Средняя скорость по его сети составила 102 Мбит/сек на загрузку и 109 Мбит/сек в обратном канале. Третье место отдали «Ростелекому» с результатом 77 Мбит/сек и 88 Мбит/сек соответственно. На четвёртом месте «Инетком» — 74 Мбит/сек и 100 Мбит/сек соответственно, а на пятом — «Акадо» с 73 Мбит/сек и 66 Мбит/сек. «Билайн» расположился на 16-м месте — 48 и 64 Мбит/сек.