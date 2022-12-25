Компьютеры
14:59, 25 декабря 2022
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Назван самый непопулярный новый процессор AMD Ryzen

Процессоры предыдущего поколения продаются лучше

Немецкий ритейлер Mindfactory раскрыл статистику по продажам процессоров AMD Ryzen. Так, AMD 5600X 2020 года выпуска оказался как минимум в четыре раза популярнее новой модели на архитектуре Zen4.

Назван самый непопулярный новый процессор AMD Ryzen

Фото: Unsplash

Наименее популярным процессором Zen4 для настольных ПК стал Ryzen 9 7900X. Продаётся всего 14,2 единицы в день. Самым популярным же среди новых является Ryzen 5 7600X.

В целом, согласно данным, AMD продаёт 91 единицу Ryzen 5 5600X в день. Это значительно больше (в 4,2 раза), чем у 7600X, продажи которого в среднем составляют 21,7 единицы в день.

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