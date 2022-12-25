Назван самый непопулярный новый процессор AMD Ryzen

Наименее популярным процессором Zen4 для настольных ПК стал Ryzen 9 7900X. Продаётся всего 14,2 единицы в день. Самым популярным же среди новых является Ryzen 5 7600X.

В целом, согласно данным, AMD продаёт 91 единицу Ryzen 5 5600X в день. Это значительно больше (в 4,2 раза), чем у 7600X, продажи которого в среднем составляют 21,7 единицы в день.