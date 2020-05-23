Назван самый выгодный для покупки процессор среди флагманских Intel и AMD

Эксперты пришли к выводу, что, если рассматривать процессоры по соотношению цена/производительность, Core i7-10700K просто не может соревноваться с моделями Ryzen. Чип Intel либо выступает наравне с Ryzen 7 3700X, при этом имея 30-40-процентную разницу в цене, либо не дотягивает до Ryzen 9 3900X, который может похвастаться примерно той же стоимостью.

Однако авторы считают, что покупка Core i7-10700K всё-таки имеет больше смысла, чем старшего «собрата» 10900K. Процессор предлагает аналогичную производительность в играх, но стоит дешевле.

Отметим, что цена Core i7-10700K составляет примерно $409. Что касается Ryzen 7 3700X и Ryzen 9 3900X, то на Amazon они оценены в $289 и $417 соответственно.