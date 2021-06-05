В целом, специалисты по кибербезопасности рекомендуют усложнять пароли и делать их достаточно длинными. Однако такую комбинацию будет трудно запомнить.

По словам Ющука, есть один способ, как избежать забывания — пароль нужно придумывать на основе какой-то фразы. «Лучше сделать длинный пароль, который будет содержать цифры и символы, который вы запомните. Это можно сделать с помощью парольной фразы», — отметил эксперт.

Он также привёл пример создания такого пароля. «Я бы строил комбинацию на парольной фразе, которая вам хорошо известна. Условно говоря, можете сделать пароль "куда иду я с Пятачком – большой-большой секрет". При этом букву "о" заменить на ноль, а букву "а" на "@" и в конце еще восклицательный знак поставить. Вот это подбором вскрыть практически невозможно», — рассказал Ющук.