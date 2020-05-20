Назван уровень подорожания игровых компьютеров за последние пять лет

Редактор сайта 3DNews Сергей Плотников в своей статье отметил, что в 2015 году компьютерная техника существенно подорожала из-за резкого падения курса рубля по отношению к доллару США. Однако в 2016 году стартовая сборка, подходящая для игр в разрешении Full HD преимущественно на высоких настройках графики, стала стоить ещё больше — свою роль в этом сыграл иссякнувший запас дешёвых флагманских видеокарт AMD прошлых лет.

В 2017 году цена ещё чуть-чуть поднялась из-за подорожания оперативной памяти, а в конце 2017 года и начале 2018 цены стали ещё выше из-за «майнинговой лихорадки», дефиците видеокарт и качественных блоков питания, а также их сопутствующем подорожании. Однако именно на рубеже 2017/2018 гг. случился переломный момент на рынке, когда из-за более выгодных по соотношению цены и качества дебютных моделей AMD Ryzen компания Intel впервые с 2012 года увеличила количество ядер в основных линейках Intel Core i3/i5/i7 с сохранением прежней цены.

В 2019 для стартовой сборки стоимость осталась неизменной — майнинг-бум остался позади, цены на комплектующие перестали расти, накопители SSD резко упали в цене. Но в 2020 цена компьютеров всё же снова увеличилась из-за очередного падения курса рубля, и сдержать её не смог даже выход удачных процессоров AMD Ryzen серии 3000 и доступные видеокарты NVIDIA GTX 16xx и Radeon RX 5700/5700 XT. Вы можете увидеть все колебания в таблице ниже: