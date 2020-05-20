ferra.ru
Компьютеры
Сегодня 17:52

Назван уровень подорожания игровых компьютеров за последние пять лет

Для стартовой и флагманской сборок
Автор издания 3DNews рассказал, как менялись оптимальные комплектующие домашних компьютеров за последние пять лет. В материале, в том числе, назван уровень подорожания игровых компьютеров с 2015 года по сегодняшний день.

Редактор сайта 3DNews Сергей Плотников в своей статье отметил, что в 2015 году компьютерная техника существенно подорожала из-за резкого падения курса рубля по отношению к доллару США. Однако в 2016 году стартовая сборка, подходящая для игр в разрешении Full HD преимущественно на высоких настройках графики, стала стоить ещё больше — свою роль в этом сыграл иссякнувший запас дешёвых флагманских видеокарт AMD прошлых лет.

В 2017 году цена ещё чуть-чуть поднялась из-за подорожания оперативной памяти, а в конце 2017 года и начале 2018 цены стали ещё выше из-за «майнинговой лихорадки», дефиците видеокарт и качественных блоков питания, а также их сопутствующем подорожании. Однако именно на рубеже 2017/2018 гг. случился переломный момент на рынке, когда из-за более выгодных по соотношению цены и качества дебютных моделей AMD Ryzen компания Intel впервые с 2012 года увеличила количество ядер в основных линейках Intel Core i3/i5/i7 с сохранением прежней цены.

В 2019 для стартовой сборки стоимость осталась неизменной — майнинг-бум остался позади, цены на комплектующие перестали расти, накопители SSD резко упали в цене. Но в 2020 цена компьютеров всё же снова увеличилась из-за очередного падения курса рубля, и сдержать её не смог даже выход удачных процессоров AMD Ryzen серии 3000 и доступные видеокарты NVIDIA GTX 16xx и Radeon RX 5700/5700 XT. Вы можете увидеть все колебания в таблице ниже:

Класс компьютераБюджетный игровой компьютер
Год201520162017201820192020
ПроцессорAMD Athlon X 860K или Intel Pentium G3258 — 3 800/4 500 рублейFX-8320E или Core i3-6100 — 8 000 рублейRyzen 3 1200 или Pentium G4560 — 7 500/5 500 рублейRyzen 3 1200 — 7 500/6 500 рублейRyzen 5 1600 или Core i3-9100F — 7 500/6 500 рублейRyzen 5 1600 или Core i3-9100F — 9 000/6 500 рублей
Оперативная память8 Гбайт DDR3-1600 — 4 000 рублей8 Гбайт DDR3-1866/DDR4-2133 — 2 500 рублей8 Гбайт DDR3-1866/DDR4-2400 — 5 000 рублей8 Гбайт DDR4-2400 — 5 000 рублей16 Гбайт DDR4-2400/3200 — 5 000 рублей16 Гбайт DDR4-2400/3200 — 7 000 рублей
ВидеокартаRadeon R9 270 2 Гбайт — 9 000 рублейRadeon RX 460 4 Гбайт — 11 500 рублейGeForce GTX 1050 Ti 4 Гбайт — 11 000 рублейRadeon RX 570 4 Гбайт — 12 500 рублейRadeon RX 570 8 Гбайт — 12 000 рублейRadeon RX 570 8 Гбайт — 13 500 рублей
НакопительHDD 1 Тбайт — 3 000 рублейHDD 1 Тбайт — 3 500 рублейHDD 1 Тбайт — 3 000 рублейHDD 1 Тбайт — 3 500 рублейSSD 240-256 Гбайт (SATA 6 Гбит/с) — 2 500 рублейSSD 240-256 Гбайт (SATA 6 Гбит/с) — 3 000 рублей
Цена системного блока30 000 рублей34 000 рублей35 000 рублей37 000 рублей37 000 рублей42 500 рублей

Также мы приведём динамику цен по флагманской сборке, которую автор называет максимальной. Это значит, что такой компьютер подойдёт для современных игр в разрешении Ultra HD на максимальных настройках графики, а также для создания контента на профессиональном уровне.

Класс компьютераФлагманский игровой компьютер
Год201520162017201820192020
ПроцессорCore i7-5820K — 31 500 рублейCore i7-6700K — 26 000 рублейRyzen 7 1700X или Core i7-8700K — 24 500/31 000 рублейRyzen 7 2700X или Core i7-8700K — 25 500/31 000 рублейRyzen 7 3700X или Core i7-9700K — 23 500/28 000 рублейRyzen 9 3900 или Core i9-9900KF — 31 000/42 000 рублей
Оперативная память16 Гбайт DDR4-2133 — 8 000 рублей32 Гбайт DDR4-2400 — 11 000 рублей32 Гбайт DDR4-3200 — 29 000 рублей32 Гбайт DDR4-3200 — 29 000 рублей32 Гбайт DDR4-3466 — 14 500 рублей32 Гбайт DDR4-3600 — 17 000 рублей
ВидеокартаGeForce GTX 980 Ti 6 Гбайт — 53 000 рублейGeForce GTX 1080 8 Гбайт — 52 000 рублейGeForce GTX 1080 Ti 11 Гбайт — 60 000 рублейGeForce GTX 1080 Ti 11 Гбайт — 55 000 рублейGeForce RTX 2080 SUPER 8 Гбайт — 52 500 рублейGeForce RTX 2080 Ti 11 Гбайт — 96 000 рублей
НакопительSSD 480-512 Гбайт (SATA 6 Гбит/с) + HDD 1 Тбайт — 14 000 + 4 000 рублейSSD 1 Тбайт (SATA 6 Гбит/с) + HDD 2 Тбайт — 20 000 + 5 000 рублейSSD 240-256 Гбайт (PCI Express 3.0) + HDD 1 Тбайт — 9 000 + 3 000 рублейSSD 480-512 Гбайт (PCI Express 3.0) — 11 500 рублейSSD 1 Тбайт (PCI Express 3.0) — 11 000 рублейSSD 1 Тбайт (PCI Express 3.0) — 18 500 рублей
Цена системного блока150 500 рублей150 000 рублей166 000 рублей155 000 рублей140 500 рублей231 500 рублей

Напоминаем, что динамику изменения цен компьютеров среднего класса и экстремальных сборок (компьютер класса «что можно купить максимально быстрого в рамках безлимитного» бюджета), а также аргументацию выбора тех или иных комплектующих в зависимости от года вы сможете отследить в источнике данной новости. Ежемесячные конфигурации лучших игровых компьютеров также доступны в рамках рубрики на 3DNews, а ретро-выпуски «Компьютера месяца» (2015-2017 гг.) также доступны у нас на Ferra.ru.

Останови меня!