Компьютеры
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Названа дата анонса новейших видеокарт NVIDIA
Скорее всего, RTX 3080
Компания NVIDIA объявила дату проведения следующей презентации. Скорее всего, на ней состоится анонс новейших видеокарт NVIDIA.
В мероприятии будет участвовать глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang). Оно пройдёт 1 сентября в 19:00 по московскому времени, если верить счётчику на сайте компании. В NVIDIA пообещали, что Хуанг представит последние инновации в гейминге и графике.
Вероятнее всего, компания анонсирует видеокарты серии GeForce RTX 3000. Ожидается модель RTX 3080, которая станет преемником RTX 2080. Отметим, что ранее в сети появилась информация о скором анонсе именно этой видеокарты. Правда, сообщалось, что она появится во второй половине сентября. Возможно, речь шла о начале продаж.
Посмотреть презентацию можно будет на сайте NVIDIA, а мы обязательно будем освещать событие.