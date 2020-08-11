Названа дата анонса новейших видеокарт NVIDIA

В мероприятии будет участвовать глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang). Оно пройдёт 1 сентября в 19:00 по московскому времени, если верить счётчику на сайте компании. В NVIDIA пообещали, что Хуанг представит последние инновации в гейминге и графике.

Вероятнее всего, компания анонсирует видеокарты серии GeForce RTX 3000. Ожидается модель RTX 3080, которая станет преемником RTX 2080. Отметим, что ранее в сети появилась информация о скором анонсе именно этой видеокарты. Правда, сообщалось, что она появится во второй половине сентября. Возможно, речь шла о начале продаж.

Посмотреть презентацию можно будет на сайте NVIDIA, а мы обязательно будем освещать событие.