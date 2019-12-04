Названа лучшая бюджетная видеокарта для игровых ноутбуков

Radeon RX 5300M имеет 1408 потоковых процессора, как и у видеоадаптера RX 5500. Оснащена младшая модель 3 ГБ памяти и 96-разрядной шиной памяти.

Первые тесты видеокарты показали, что она отстаёт от RX 5500M всего на 11-12%. Но зато обгоняет мобильную GeForce GTX 1650 на 8-11%. То есть ноутбуки на Radeon RX 5300M вполне можно назвать игровыми.