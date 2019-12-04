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Названа лучшая бюджетная видеокарта для игровых ноутбуков
Провели тесты в сборке с процессором Ryzen 7
Недавно AMD опубликовала набор графических драйверов Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.12.1, подходящих для видеокарты Radeon RX 5300M. Этот ускоритель предназначен для игровых бюджетных ноутбуков и построен на чипе Navi 14. Теперь стал известен уровень производительности мобильной видеокарты.
Radeon RX 5300M имеет 1408 потоковых процессора, как и у видеоадаптера RX 5500. Оснащена младшая модель 3 ГБ памяти и 96-разрядной шиной памяти.
Первые тесты видеокарты показали, что она отстаёт от RX 5500M всего на 11-12%. Но зато обгоняет мобильную GeForce GTX 1650 на 8-11%. То есть ноутбуки на Radeon RX 5300M вполне можно назвать игровыми.
Стоит отметить, что тесты проводились на опытном ноутбуке с процессором AMD Ryzen 7 3750H.