Компьютеры
Сегодня 17:10
Названа одна из новых функций будущего стандарта USB4
Это важно для геймеров
Названа одна из новых функций будущего стандарта USB4. Теперь он совместим со второй версией стандарта DisplayPort Alternate Mode. Это позволит подключать дисплеи с необычайно высоким разрешением.
DisplayPort Alt Mode — это, по сути, внутренний механизм, который позволяет подключать через USB Type-C такие дисплеи. А DisplayPort 2.0 получил поддержку экранов с более высоким разрешением (даже 16К), высокой частотой обновления и лучшей цветопередачей. Вторая версия DisplayPort Alt Mode поддерживает передачу данных со скоростью 80 Гбит/с.
Отмечается, что новый стандарт должен появиться в устройствах уже в 2021 году. Компания Apple, как пишет издание Tom’s Hardware, например, намерена встроить USB4 в свои продукты только в 2022 году.