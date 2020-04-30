Названа одна из новых функций будущего стандарта USB4

DisplayPort Alt Mode — это, по сути, внутренний механизм, который позволяет подключать через USB Type-C такие дисплеи. А DisplayPort 2.0 получил поддержку экранов с более высоким разрешением (даже 16К), высокой частотой обновления и лучшей цветопередачей. Вторая версия DisplayPort Alt Mode поддерживает передачу данных со скоростью 80 Гбит/с.

Отмечается, что новый стандарт должен появиться в устройствах уже в 2021 году. Компания Apple, как пишет издание Tom’s Hardware, например, намерена встроить USB4 в свои продукты только в 2022 году.