Названа официальная цена новых бюджетных видеокарт AMD Radeon

Информация была получена от источника в отрасли. Согласно ему, рекомендованная цена RX 6600 XT составляет $349, а RX 6600 — $299. Впрочем, есть вероятность, что эта ранняя цена, и AMD уже могла её изменить.

Тем не менее эти цифры интересно сравнить со стоимостью прямого конкурента видеокарт от NVIDIA — RTX 3060. Рекомендованная цена модели составляет $329. При этом RX 6600 XT должна быть мощнее.

Стоит понимать, что новые видеокарты вряд ли будут продавать по рекомендованной стоимости. Стоит ориентироваться на $500-$600.