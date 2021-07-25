Названа официальная цена новых бюджетных видеокарт AMD Radeon

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Названа официальная цена новых бюджетных видеокарт AMD RadeonНо продавцы, скорее всего, завысят стоимость
На днях в сети появились цены на видеокарты RX 6600 XT и RX 6600 от ретейлеров. Теперь же названа официальная рекомендованная стоимость этих моделей.
Информация была получена от источника в отрасли. Согласно ему, рекомендованная цена RX 6600 XT составляет $349, а RX 6600 — $299. Впрочем, есть вероятность, что эта ранняя цена, и AMD уже могла её изменить.
Тем не менее эти цифры интересно сравнить со стоимостью прямого конкурента видеокарт от NVIDIA — RTX 3060. Рекомендованная цена модели составляет $329. При этом RX 6600 XT должна быть мощнее.
Стоит понимать, что новые видеокарты вряд ли будут продавать по рекомендованной стоимости. Стоит ориентироваться на $500-$600.