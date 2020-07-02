Названа опасность скачивания пиратских программ

По словам руководителя российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского», решение найти пиратскую версию платного продукта может быть рискованным. Дело в том, что под видом такого ПО могут распространяться вредоносные программы. Они также могут быть скрытно встроены в инсталлятор.

Технический директор Qrator Labs рассказал об исследовании Университета Карнеги Меллон, согласно которому один из трёх сайтов для скачивания пиратских программ содержит вредоносное ПО. В Group-IB сообщили о том, что при загрузке пиратских программ пользователь сталкивается с 90-процентным риском безопасности компьютера и личных данных.

Вместе с пиратским ПО на компьютер могут попасть банковские трояны для кражи информации и денег со счёта, кейлоггеры, бэкдоры, шифровальщики и многое другое.

Помимо этого, выбирая пиратские программы, пользователи лишают себя возможности получать регулярные обновления или рассчитывать на техподдержку.