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Названа причина проблем в работе новых видеокарт NVIDIA
Из-за видеокарт вылетают игры
Недавно первые владельцы новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 пожаловались на проблемы в работе моделей. Из-за видеокарт вылетали игры или появлялся чёрный экран. Эксперты в сети проанализировали модели RTX 3080 на рынке и назвали возможную причину проблем.
Специалисты сравнили обратную сторону печатной платы сразу за GPU у видеокарт разных производителей: собственно NVIDIA, Zotac, MSI и ASUS. Эксперты увидели различия. В этом месте должно размещаться шесть конденсаторов для фильтрации высоких частот на шинах напряжения. NVIDIA позволяет использовать и более дорогие керамические конденсаторы MLCC, и более дешёвые POSCAP.
Сама NVIDIA использует конденсаторы обоих типов. Так же делает MSI. Zotac применяет только POSCAP, а ASUS — MLCC. Как отметили эксперты, именно на видеокарты Zotac чаще всего жалуются пользователи.
Не исключено, что дешёвые конденсаторы — одна из основных причин наблюдающихся проблем.