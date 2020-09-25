Названа причина проблем в работе новых видеокарт NVIDIA

Специалисты сравнили обратную сторону печатной платы сразу за GPU у видеокарт разных производителей: собственно NVIDIA, Zotac, MSI и ASUS. Эксперты увидели различия. В этом месте должно размещаться шесть конденсаторов для фильтрации высоких частот на шинах напряжения. NVIDIA позволяет использовать и более дорогие керамические конденсаторы MLCC, и более дешёвые POSCAP.

Сама NVIDIA использует конденсаторы обоих типов. Так же делает MSI. Zotac применяет только POSCAP, а ASUS — MLCC. Как отметили эксперты, именно на видеокарты Zotac чаще всего жалуются пользователи.