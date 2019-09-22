Ferra
Компьютеры
Сегодня 19:57

Названа производительность самого мощного процессора для домашних компьютеров от Intel

Он ещё не вышел
Ещё не анонсированный процессор Intel Core i9-10900X, засветился в бенчмарке Geekbench. Он быстрее своего предшественника — Core i9-9900X, но, к сожалению, ненамного.

Ожидаемый Core i9-10900X имеет 10 ядер и работает на частотах 3,5-4,4 ГГц. Выйдет в поколении Cascade Lake-X и предназначен для компьютеров «элитного» уровня. Поэтому процессор достаточно мощный, однако впечатления всё равно не производит.

В одноядерном тесте он набрал 5204 балла, а в многоядерном — 39 717 баллов. Это больше, чем у Core i9-9900X лишь на 5,71% и 10,34% соответственно. А старый процессор, между прочим, имеет те же 10 ядер и работает на тех же частотах.

Когда выйдет Core i9-10900X, пока неизвестно. Вероятно, до конца года.

Самое читаемое