Названа разница в производительности между настольным компьютером и более дешёвым ноутбуком

Strix G15 оснащён процессором Ryzen 9 5900HX и видеокартой Radeon RX 6800M, а стоит при этом около $1700. Для настольного компьютера специалисты выбрали такую сборку: процессор Ryzen 7 5800X, 16 ГБ памяти DDR4-3200, SSD на 512 ГБ, видеокарта Radeon RX 6700 XT. Всё это вместе вышло бы в прошлом примерно в $1500. Однако в нынешней ситуации такой ПК будет стоить $1800-$1900. Таким образом настольный компьютер окажется на 15% дороже, чем ноутбук ASUS Strix G15. Но обеспечит ли он на 10-15% больше производительности?

В среднем настольная система была быстрее, но всё зависело от конкретной рабочей нагрузки.