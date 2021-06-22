Компьютеры
Сегодня в 17:23

Названа разница в производительности между настольным компьютером и более дешёвым ноутбуком

Стоит ли переплачивать?
Авторы профильного издания TechSpot сравнили новый ноутбук ASUS ROG Strix G15 Advantage с компьютером с аналогичными характеристиками. Они хотели узнать, насколько портативный ПК отстаёт от классического в играх.
Названа разница в производительности между настольным компьютером и более дешёвым ноутбуком

Strix G15 оснащён процессором Ryzen 9 5900HX и видеокартой Radeon RX 6800M, а стоит при этом около $1700. Для настольного компьютера специалисты выбрали такую сборку: процессор Ryzen 7 5800X, 16 ГБ памяти DDR4-3200, SSD на 512 ГБ, видеокарта Radeon RX 6700 XT. Всё это вместе вышло бы в прошлом примерно в $1500. Однако в нынешней ситуации такой ПК будет стоить $1800-$1900. Таким образом настольный компьютер окажется на 15% дороже, чем ноутбук ASUS Strix G15. Но обеспечит ли он на 10-15% больше производительности?

В среднем настольная система была быстрее, но всё зависело от конкретной рабочей нагрузки.

Сравнение в приложениях

Сравнение в приложениях

TechSpot

В играх настольный ПК опережал ноутбук примерно на 10%. Этот тест показал, что современные ноутбуки высокого класса вполне конкурентоспособны с игровыми настольными компьютерами среднего и высокого уровня.

Сравнение в играх

Сравнение в играх

TechSpot