Названа разница в производительности между тремя поколениями флагманских видеокарт NVIDIA

Но что же на практике? Эксперты протестировали три видеокарты в системе с процессором Ryzen 9 3950X. Они запускали на ней игры Death Stranding, Microsoft Flight Simulator 2020, Shadow of the Tomb Raider, Rainbow Six Siege, F1 2020, Gears 5, Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed Odyssey, World War Z, Metro Exodus, Resident Evil 3, DOOM Eternal, Wolfenstein: Youngblood и Hitman 2.

В среднем по 14 играм результаты получились такими: в разрешении 1080p отставание GTX 1080 Ti от RTX 2080 Ti составило примерно 20%; GTX 980 Ti не дотянул до RTX 2080 Ti на половину. В разрешении 1440p разрыв между RTX 2080 Ti и GTX 1080 Ti составил уже 25%; между RTX 2080 Ti и X 980 Ti — 43%. В 4K видеокарты уже не демонстрировали «крутизны», разрыв между ними остался пропорционально примерно тем же.