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Названа самая популярная версия Windows 10
Она вышла в мае прошлого года
Исследователи компании AdDuplex опубликовала ежемесячный отчёт по распространённости разных версий операционной системы Windows 10. Сейчас самой популярной является майская Windows 10 version 2004.
Статистика AdDuplex основана на опросе более 100 тысяч пользователей ПК. В этом месяце версия 2004 обошла версию от ноября 2019 года (1909). Доля компьютеров, работающих под управлением первой, составляет 37,7%. Доля версии 1909 равна 32,4%.
AdDuplex
Самая последняя версия Windows 10 — это октябрьское обновление (20H2). Оно начало распространяться совсем недавно, поэтому неудивительно, что доля у версии пока совсем маленькая — составляет 1,7%. Обновление приносит переработанное меню «Пуск», нововведения в браузере Edge и различные улучшения работы системы.