Названа самая популярная версия Windows 10

Самая последняя версия Windows 10 — это октябрьское обновление (20H2). Оно начало распространяться совсем недавно, поэтому неудивительно, что доля у версии пока совсем маленькая — составляет 1,7%. Обновление приносит переработанное меню «Пуск», нововведения в браузере Edge и различные улучшения работы системы.