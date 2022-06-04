Названа самая продаваемая модель видеокарт

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Названа самая продаваемая модель видеокартУзнали по статистике Steam
Опубликована свежая статистика по игровому оборудованию пользователей Steam. Благодаря этому нам стало известно, какие видеокарты приобретают активнее всего.
В прошлом месяце AMD отобрала часть рынка процессоров у Intel, увеличив свою долю до 32% среди пользователей Steam. Вероятно, это способствовал запуск бюджетных Ryzen 5 и Ryzen 7 5800X3D.
Что касается видеокарт, то здесь лидирует NVIDIA (что неудивительно). Модель GeForce RTX 3080 оказалась самым продаваемым графическим процессором, за ней следуют RTX 3070, GTX 1070 и RTX 3060.
Средний компьютер пользователя Steam выглядит так: Windows 10, 16 ГБ оперативной памяти, четырёхъядерный процессор, видеокарта GTX 1060. Наиболее популярной гарнитурой виртуальной реальности является Oculus Quest 2.