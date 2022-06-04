Компьютеры
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Названа самая продаваемая модель видеокарт

Узнали по статистике Steam
Опубликована свежая статистика по игровому оборудованию пользователей Steam. Благодаря этому нам стало известно, какие видеокарты приобретают активнее всего.
Названа самая продаваемая модель видеокарт

В прошлом месяце AMD отобрала часть рынка процессоров у Intel, увеличив свою долю до 32% среди пользователей Steam. Вероятно, это способствовал запуск бюджетных Ryzen 5 и Ryzen 7 5800X3D.

Что касается видеокарт, то здесь лидирует NVIDIA (что неудивительно). Модель GeForce RTX 3080 оказалась самым продаваемым графическим процессором, за ней следуют RTX 3070, GTX 1070 и RTX 3060.

Названа самая продаваемая модель видеокарт

Средний компьютер пользователя Steam выглядит так: Windows 10, 16 ГБ оперативной памяти, четырёхъядерный процессор, видеокарта GTX 1060. Наиболее популярной гарнитурой виртуальной реальности является Oculus Quest 2.

Названа самая продаваемая модель видеокарт
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