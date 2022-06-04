Названа самая продаваемая модель видеокарт

В прошлом месяце AMD отобрала часть рынка процессоров у Intel, увеличив свою долю до 32% среди пользователей Steam. Вероятно, это способствовал запуск бюджетных Ryzen 5 и Ryzen 7 5800X3D.

Что касается видеокарт, то здесь лидирует NVIDIA (что неудивительно). Модель GeForce RTX 3080 оказалась самым продаваемым графическим процессором, за ней следуют RTX 3070, GTX 1070 и RTX 3060.